Kradzież w warszawskim hotelu. Policja szuka złodzieja paszportów i gotówki

Kradzież w warszawskim hotelu. Policja publikuje zdjęcie podejrzanego

Do kradzieży doszło w jednym z hoteli w Śródmieściu, kiedy goście byli nieobecni w pokoju. Złodziej ukradł portfel z zawartością pieniędzy w różnych walutach, których łączna wartość przekracza 2300 zł. Oprócz gotówki łupem padły również trzy karty płatnicze oraz dokumenty tożsamości, w tym paszporty i dowody osobiste.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy prowadzą postępowanie w tej sprawie. Opublikowali zdjęcie, na którym widoczny jest wizerunek mężczyzny podejrzewanego o dokonanie kradzieży.

„Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 723 61 90 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-2676/25” – apeluje sierż. szt. Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Policja zapewnia anonimowość wszystkim informatorom.

