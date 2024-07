Pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Dla naszych rodziców i dziadków to nostalgiczny powrót do dzieciństwa

PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, to okres w historii Polski, trwający formalnie od 1952 do 1989 roku. Był to bez wątpienia trudny czas, który obfitował w ograniczenia różnego rodzaju. Polskie społeczeństwo po ciężkich latach wojen musiało odbudować się poniekąd na nowo, co nie było łatwym zadaniem, a panująca wówczas władza niestety tego nie ułatwiała.

Jeśli jednak zapytalibyśmy się naszych dziadków lub rodziców, z czym kojarzy im się PRL, z pewnością odpowiedzieliby, że z biedą oraz z przedmiotami, które, choć dziś mogą budzić zdziwienie, dawniej były czymś iście luksusowym i wyjątkowym.

Mowa nie tylko o kultowych meblościankach, kryształowych wazonach czy składanych łóżkach. Co jeszcze było niegdyś stałym elementem życia każdego polskiego domu, a dziś dla młodszych pokoleń pozostaje zagadką. Sprawdź naszą galerię zdjęć, by dowiedzieć się, o jakich przedmiotach konkretnie mowa!

