Lato pokochało Browary Warszawskie

Koncertowe soboty

W Browarach Warszawskich lato nie kończy się wraz z końcem wakacji. Nastrojowe popołudnia i ciepłe wrześniowe wieczory zasługują na to, by je celebrować w towarzystwie, wśród zieleni, przy dźwiękach dobrej muzyki albo dawce dobrego humoru. To właśnie zaserwuje scena letnia Browarów Warszawskich tym, którzy kochają miejski vibe. Wrześniowe soboty będą okazją do zgromadzenia pozytywnej energii podczas koncertów w Ogrodzie Centralnym, zawsze o godz. 20:00. 9 września należeć będzie do TYNSKY’ego – 19-letniego artysty, który tuż przed premierą debiutanckiej epki trafił na globalne zestawienie Spotify RADAR. Napisał o nim amerykański magazyn Rolling Stone, a jego postać trafiła na wielki telebim na Times Square w Nowym Jorku. Koncertowe pożegnanie lata 16 września przypadnie zespołowi Seeme Kasi Makowieckiej, którego akustyczne brzmienia wprowadzą słuchaczy w klimat uduchowionego spokoju.

Komediowe niedziele

Sztuka improwizacji rozgrywana spontanicznie, bez scenariusza, której akcja zmierza w nieprzewidzianym kierunku, ale zawsze na wesoło – to propozycja Browarów Warszawskich na niedzielne popołudnia. 17 września o to, by było śmiesznie zadba Resort Komedii, którego komiczki i komicy łączą na scenie komedię improwizowaną, stand-up i skecze. Grupa to twórczynie i twórcy Szkoły Impro, którzy kształcili się w The Annoyance, iO training center i The Second City w Chicago. Z kolei 10 września na deskach plenerowej sceny letniej zagości Klub Komediowy, który zaprezentuje Musical Improwizowany. Jak deklarują jego twórcy, wszystko odbywa się na żywo i wszystko tylko raz – śpiew, gra, muzyka, momentami nawet taniec. Będzie to zatem niepowtarzalna okazja do obejrzenia spektaklu, który już nigdy się nie powtórzy. Wszystkie trzy przedstawienia odbędą się w Ogrodzie Centralnym o godzinie 18:00.

Imprezowe wrześniowe wieczory w historycznych piwnicach

Miłośników południowych brzmień ucieszy wiadomość, że w każdy sobotni wrześniowy wieczór atmosferę podgrzeją artyści muzyki latino, zachęcając słuchaczy do muzyczno-tanecznych interakcji. Gościć ich będzie Sobremesa Tapas Bar. 9 i 23 września należeć będzie do kubańsko-kolumbijskiej formacji Tres del Son. Utwory Buena Vista Social Club stworzą klimat ulicy w Hawanie – gwarnej, płynącej w rytmie tradycyjnej lokalnej muzyki. 16 i 30 września zaprezentują się gwiazda piosenki kubańskiej Yaremi Kordos & Roland Abreau, którego zespół jazzowy jest mocno inspirowany wpływami latynoskimi, afrykańskimi oraz słowiańskimi. Browary Warszawskie będą rozbrzmiewać muzyką nie tylko w weekendy. We wszystkie środy, czwartki i piątki na relaks przy dobrych brzmieniach zaprasza DJ z Baila Show&Dining. Imprezy odbędą się tradycyjnie już na placu przy Leżakowni Browarów Warszawskich, na poziomie -1, w godz. 18.00-22.00.

Towarzysko, imprezowo i pysznie, czyli Browary Warszawskie przez cały rok

Niezobowiązujący, urlopowy klimat nie kończy się tu wraz z upływem lata. Browary Warszawskie tworzą go przez cały rok, choć ich plenerowa wersja oferuje wiele wyjątkowych atrakcji. Odwiedzający mogą odpocząć na leżakach wśród drzew, na zielonych skwerach czy placu z fontanną. Przyjemnej atmosfery, którą tworzą zielone zakątki, ciekawa architektura dekorowana uliczną sztuką, sezonowymi instalacjami i najbardziej nietypowym muralem w mieście (na szerokich schodach do Placu przy Leżakowni) dopełnia bogata oferta blisko 40 wyjątkowych kawiarni, cukierni, restauracji, konceptów kulinarnych i barów serwujących smaki inspirowane kuchniami całego świata. Wieczorną odsłonę uzupełniają kluby muzyczne i koktajlbary, które zapraszają także na party na zewnątrz. Jest to miejsce, które docenia sztukę, czego dowodem są wystawy zdjęć organizowane często wzdłuż głównej ulicy Haberbuscha i Schielego. Letnią dekorację tworzą girlandy kwiatów, które w czerwcu zwiastowały nadchodzący festiwal Midsommar. Do wejścia na teren Browarów Warszawskich zaprasza stylowy neon miejski, który otwiera drogę do miejsca, które stale zaskakuje.

WRZESIEŃ 2023

SCENA LETNIA W BROWARACH WARSZAWSKICH, Ogród Centralny, ul. Grzybowska 58

9.09 (sobota), godz. 20.00 – koncert - TYNSKY

10.09 (niedziela), godz. 18.00 – komedia - MUSICAL IMPROWIZOWANY

16.09 (sobota), godz. 20.00 – koncert - Seeme

17.09 (niedziela), godz. 18.00 – komedia - RESORT KOMEDII

MUZYKA NA ŻYWO W LEŻAKOWNI BROWARÓW WARSZAWSKICH, poziom -1,

ul. Haberbuscha i Schielego 2

9.09 (sobota), godz. 18.00 – 22.00 – Tres del Son

13-15.09 (środa, czwartek, piątek), godz. 18.00 – 22.00 - DJ z Baila Show&Dining

16.09 (sobota), godz. 18.00 – 22.00 – Yaremi Kordos & Roland Abreau

20-22.09 (środa, czwartek, piątek), godz. 18.00 – 22.00 - DJ z Baila Show&Dining

23.09 (sobota), godz. 18.00 – 22.00 - Tres del Son

27-29.09 (środa, czwartek, piątek), godz. 18.00 – 22.00 - DJ z Baila Show&Dining

30.09 (sobota), godz. 18.00 – 22.00 - Yaremi Kordos & Roland Abreau

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na https://browarywarszawskie.com.pl