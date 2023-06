Linia średnicowa zamknięta! Nowe rozkłady jazdy!

Pawilony grozy na Pradze. Tu zadźgali człowieka i pobili policjanta. Co dalej z ruinami przy ul. Targowej?

To prawdziwe getto

Jakie zmiany czekają pasażerów? Co się zmieni w nowych, wakacyjnych rozkładach jazdy?

Od 25 czerwca aż do 3 września, z powodu prac wykonywanych przez kolejarzy, podmiejska kolejowa linia średnicowa została zamknięta dla ruchu pociągów. Już od poniedziałku, 26 czerwca, pociągi SKM linii S1 pojadą na trasie Pruszków – Warszawa Zachodnia lub Pruszków – Otwock przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. W pełnej relacji – do Otwocka – pojedzie 7, a do Pruszkowa – 11 pociągów. Odcinek Warszawa Wschodnia – Otwock obsłuży 28 pociągów linii S10.

– Wszystkie pociągi linii S1 i S10 kursują z pominięciem przystanku Warszawa Olszynka Grochowska – podkreślił ratusz.

Kursowanie pociągów linii S2 od niedzieli (25 czerwiec) zostanie zawieszone.

Pociągi SKM linii S20 będą jeździły na odcinku Warszawa Stadion – Sulejówek Miłosna. Na tej trasie będą 33 kursy w obu kierunkach, z częstotliwością dwa razy na godzinę. Wybrane, wczesnoporanne, popołudniowe lub późno wieczorne kursy będą realizowane na krótszych trasach – do Warszawy Rembertów lub Warszawy Wschodniej.

Zmiany dotknęły też pasażerów podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich.

Z kierunku zachodniego, linia R1 (Warszawa – Skierniewice) oraz R3 (Warszawa – Kutno), niektóre pociągi będą przejeżdżać przez linię średnicową dalekobieżną.

Pozostałe rozpoczną lub zakończą swój bieg na stacji Warszawa Zachodnia lub Warszawa Główna.

Z kierunku wschodniego, linia R2 (Warszawa – Łuków) oraz R7 (Warszawa – Dęblin) część pociągów będzie kursowała po linii średnicowej dalekobieżnej. Pozostałe z nich rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub na przystanku Warszawa Stadion.