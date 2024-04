Pierwsze połączenie do Taszkentu leżącego w Uzbekistanie wystartowało 13 marca o godzinie 20:55. W uroczystym otwarciu, które zorganizowano no Lotnisku Chopina w Warszawie wzięło udział mnóstwo osób, między innymi sam prezes zarządu Michał Fijoł. Na miejscu obecna była również załoga i pasażerowie pierwsze rejsu. Samolot, który wyruszył z warszawskiego lotniska w stolicy Uzbekistanu wylądował następnego dnia, kilka minut po godzinie dziewiątej czasu lokalnego.

Nowe połączenie lotnicze z Warszawy. Polecicie do Uzbekistanu

– Otwieramy dziś kolejne połączenie PLL LOT – do Uzbekistanu. To jeden z najbardziej intrygujących krajów świata, który ma wiele do zaoferowania pasażerom z Polski i Europy. Atrakcje Jedwabnego Szlaku, legendarne zabytki Samarkandy, Chiwy, czy Buchary to kolejne unikalne punkty na podróżniczej mapie świata, dostępne w siatce połączeń PLL LOT. Jestem również przekonany, że możliwość komfortowego dotarcia do serca Azji Centralnej na pokładach naszych samolotów stworzy potencjał dla dalszego rozwoju turystyki oraz współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Uzbekistanem – powiedział prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł podczas uroczystości otwarcia.

– Nasze połączenie uruchomiliśmy również z myślą o obywatelach Uzbekistanu. Z Lotniska Chopina, które stanowi wygodny punkt przesiadkowy, podróżujący z Taszkentu mogą dotrzeć do blisko 80 miast w Europie, czy Ameryce Północnej, dostępnych w naszej siatce połączeń – dodał.

Rejsy na trasie będą odbywać się trzy razy w tygodniu: środy, piątki oraz niedziele. W podróż powrotną samoloty będą wyruszać w poniedziałki, czwartki oraz soboty. W kwietniu i maju polski przewoźnik uruchomi na tej trasie dodatkową rotację we wtorki, z planowanym powrotem do Warszawy w środy.