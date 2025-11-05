Małgorzata Czyż zaginęła. Policja z Wyszkowa prosi o pomoc w poszukiwaniach 53-latki

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-11-05 20:31

Wyszkowska policja prowadzi intensywne poszukiwania 53-letniej Małgorzaty Czyż, która zaginęła 1 listopada 2025 roku. Kobieta opuściła swój dom w Wyszkowie i do tej pory nie wróciła, ani nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia. Każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się cenna.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Policja z Wyszkowa nie ustaje w wysiłkach, aby odnaleźć kobietę całą i zdrową. Jak informuje podkom. Wioleta Szymanik, ostatni raz Małgorzata Czyż była widziana 1 listopada 2025 roku około godziny 10:00 w Wyszkowie, na ulicy Wspólnej. Kobieta wyjechała z domu rowerem typu damka koloru niebieskiego. Od tamtej pory ślad po niej zaginął.

W związku z tym, policja opublikowała rysopis zaginionej, licząc na pomoc społeczeństwa. Małgorzata Czyż ma około 160 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała i ma siwe włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w beżową kurtkę i spodnie, czarną czapkę w kwiaty oraz białe buty.

Jak możesz pomóc w odnalezieniu Małgorzaty Czyż? Liczy się każdy szczegół

Wyszkowska policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Małgorzatę Czyż lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej zaginięcia. Funkcjonariusze proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie pod numerem telefonu 47 70 46 200 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

„Każda informacja, nawet ta pozornie nieistotna, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej” – podkreśla podkom. Wioleta Szymanik. Policja prosi również o udostępnianie informacji o zaginięciu Małgorzaty Czyż w mediach społecznościowych oraz wśród znajomych i rodziny. Im więcej osób będzie wiedziało o zaginięciu, tym większa szansa na odnalezienie kobiety.

