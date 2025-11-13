68-letni Waldemar Wojtkowski, mieszkaniec Nowej Wsi Zachodniej (pow. ostrołęcki), zaginął 10 listopada.

Jak podaje policja, w kolejnym dniu poszukiwań seniora udział bierze blisko 200 osób.

Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionego mężczyzny i apeluję o pomoc w poszukiwaniach.

Zaginął Waldemar Wojtkowski

Mężczyzna ostatni raz widziany był w poniedziałek (10 listopada) po godz. 9:00. Jak podaje ostrołęcka policja, 68-latek wyszedł wówczas od rodziny z Nowej Wsi Zachodniej i miał udać się do swojego domu oddalonego około 500 metrów. Niestety, do tej pory nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania. Zaniepokojeni bliscy zgłosili jego zaginięcie dzień później.

Od wieczora 11 listopada trwają poszukiwania seniora. - W działaniach uczestniczą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, strażacy, żołnierze WOT oraz członkowie Służby Ratownictwa Specjalnego z Piaseczna. Łącznie w akcji poszukiwawczej tylko dziś (13 listopada -red.) bierze udział blisko 200 osób - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. - Teren poszukiwań obejmuje rozległe obszary leśne, pustostany oraz trudno dostępne miejsca. Funkcjonariusze wykorzystują specjalistyczny sprzęt - m.in. pojazdy terenowe, drony oraz urządzenia do penetracji trudno dostępnych przestrzeni - dodał policjant.

Jak podkreślił funkcjonariusz, mundurowi analizują również wszystkie możliwe tropy, monitoringi i informacje napływające od mieszkańców.

Zaginiony Waldemar Wojtkowski - rysopis

Ostrołęcka policja w mediach społecznościowych opublikowała wizerunek zaginionego Waldemara Wojtkowskiego. W chwili zaginięcia senior ubrany był w kurkę moro i ciemne jeansy. Na głowie miał czarną czapkę. Jak dodają funkcjonariusze, mężczyzna może poruszać się o kuli ortopedycznej.

- Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu Waldemara Wojtkowskiego, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką Policji. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia zaginionego – zaapelował nadkom. Tomasz Żerański.

