Miał wrócić do domu, przepadł jak kamień w wodę. Zaginął 41-letni Zbigniew

Autor: KPP w Ciechanowie/Pixabay

Trwają poszukiwania 41-letniego Zbigniewa Więckowskiego. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ostatni raz był widziany wieczorem w sobotę, 12 sierpnia. Mężczyzna w rejonie Carrefoura na ul. Armii Krajowej w Ciechanowie rozstał się z bratem i miał wrócić do domu. Do miejsca zamieszkania jednak nie dotarł. Do tej pory nie skontaktował się również z najbliższymi.