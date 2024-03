i Autor: policja.gov.pl

GROZI MU DŁUGA ODSIADKA

„Miałam nadzieję, że się uspokoi”. Wyrodny 33-latek stanie przed sądem. Groził matce śmiercią, szarpał ją i popychał

Legionowscy policjanci w ostatnim czasie interweniowali w sprawie agresywnego 33-latka. Jak się okazało, mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad swoją matką, popychał ją, groził śmiercią, szarpał. Funkcjonariusze zatrzymali go, a następnie osadzili w policyjnym areszcie, by odseparować go od matki. 33-latek usłyszał już zarzuty. Za ten czyn grozi mu nawet 5 lat więzienia.