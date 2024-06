Mieszkały tam bez dostępu do wody i jedzenia. Spacerowały we własnych odchodach

Co się stało?

Na miejsce zgłoszenia przybyli strażnicy miejscy. W mieszkaniu przy ul. Kościuszki zastali opiekunów psów, jak i same zwierzęta. Na podłodze w lokalu widać było wiele odchodów, co mogło sugerować, że psy nie były regularnie wyprowadzane na spacer. Ponadto, w mieszkaniu nie było żadnych misek z wodą ani karmą, a same zwierzaki wyglądały na wychudzone.

Podczas rozmowy z opiekunami okazało się, że 38-letnia kobieta opiekowała się dwoma czworonogami: brązowym psem typu amstaff oraz czarnym kundelkiem. Z kolei 29-letni mężczyzna był właścicielem czarnego amstaffa. Strażnicy poprosili ich o okazanie książeczek szczepień psów. Kobieta przyznała, że czarny kundelek nie był szczepiony, natomiast szczepienia drugiego psa musiała poszukać. Mężczyzna oświadczył, że książeczkę szczepień ma w drugim mieszkaniu.

38-latka została ukarana mandatem. Oboje opiekunowie zostali zobowiązani do okazania odpowiednich badań pozostałych psów w siedzibie straży miejskiej w ciągu kolejnych trzech dni. Strażnicy uznali, że psy były mocno zaniedbane, a ich pozostawienie pod opieką obecnych właścicieli mogło pogorszyć ich stan zdrowia. Na miejsce interwencji wezwano lekarza weterynarii oraz pracowników schroniska.

Podczas oczekiwania na przyjazd lekarza weterynarii, kobieta przyznała strażnikom, że brązowy pies typu amstaff od dwóch tygodni chorował, ale nie była z nim u lekarza. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że psy faktycznie są niedożywione, a karma, którą były karmione, była dla nich nieodpowiednia. Wszystkie zostały zabrane do schroniska. Teraz będą miały szansę na odzyskanie zdrowia i sił.

Ktoś wyrzucił te śliczne kuleczki na śmietnik. Schronisko ma twardy orzech do zgryzienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.