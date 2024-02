Mieszkania niemal za darmo w Warszawie. Trzeba spełnić jeden warunek

Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli

Mieszkanie za darmo. Nowy pomysł na pustostany w Warszawie

W Warszawie jest blisko 3 tys. pustostanów. Najwięcej na Pradze-Północ, Pradze-Południe, Woli i w Śródmieściu. Miasto stopniowo remontuje budynki, jednak koszt jest zbyt wysoki, by szybko odnowić je wszystkie. Pomóc w tym ma nowy program "Mieszkanie za remont".

26 stycznia weszło w życie zarządzenie prezydenta Warszawy, określające zasady najmu mieszkań komunalnych przez ich przyszłych lokatorów, którzy zdecydują się przeprowadzić w nim remont samodzielnie.

Jak ma działać program "Mieszkanie za remont"?

Na początek poszczególne dzielnice mają przygotować lokale do takiego najmu. Co ważne, nie mogą to być mieszkania, które znajdujące się w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu lub wpisanych bądź w trakcie wpisywania do rejestru zabytków. Mieszkania muszą mieć sprawne centralne ogrzewanie lub instalacje CO/gazowe.

- Poszczególne dzielnice podpiszą porozumienie z przyszłym najemcą, w którym dokładnie będzie określony zakres prac remontowych. Umowa na mieszkanie zostanie podpisana dopiero po odbiorze prac. Co do zasady - zwrot kosztów może nastąpić w ramach płaconego czynszu - wyjaśnił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Tomasz Krettek, wicedyrektor biura polityki lokalowej.

Co ważne, miasto będzie zwracać za remonty, ale jedynie w ramach przyjętego standardu dla tych mieszkań. Oczywiście, kto będzie chciał sobie podnieść standard lokalu, będzie mógł to zrobić. Nie dostanie jednak wówczas pełnego zwrotu za wykonany remont.

Kto skorzysta z programu "Mieszkanie za remont"?

Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z programu "Mieszkanie za remont". Jak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zaznaczył Tomasz Krettek, skorzystają wyłącznie osoby, które spełniają kryteria dochodowe i metrażowe, by zamieszkać w lokalu komunalnym.

Warto przypomnieć, że w Warszawie mieszkanie socjalne przysługuje osobie, która ma dochody wynoszące maksymalnie 1971 zł netto miesięcznie. Zaś w przypadku gospodarstwa czteroosobowego cały dochód nie powinien przekraczać 4 467,59 zł "na rękę". Od tych kwot obowiązują wyjątki dotyczące emerytów, nauczycieli czy osób z niepełnosprawnościami.

Należy też pamiętać, że oprócz kryteriów dochodowych przy najmie mieszkania komunalnego istnieją również surowe kryteria metrażowe dotyczące powierzchni lokalu (lub pokoju).

Sonda Czy program "Mieszkanie za remont" to dobry pomysł? Tak, bardzo dobry Nie, to się nie sprawdzi Nie mam zdania