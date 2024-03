Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli

Kuriozalny płot zamienił się w wystawę. "To głos w dyskusji"

Młody ksiądz wywijał na parkiecie z seniorkami

To już niestety koniec karnawału. 14 lutego obchodziliśmy Środę Popielcową, która rozpoczęła okres postu. Ostatni weekend przed postem obfitował więc w imprezy ostatkowe. "Ksiądz z osiedla", czyli Ks. Rafał Główczyński, umieścił na TikToku krótkie nagranie z V Balu Seniora w Piastowie. Na nagraniu można zobaczyć, jak młody duchowny wywija na parkiecie z seniorkami. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Widać było, że to udana impreza, na której nikt nie podpierał ścian.

Potwierdzają to komentarze pod nagraniem, które pełne są zachwytu nad samym pomysłem imprezy i aktywnym udziałem księdza.

"ksiadz na ten dryg:-) a starsze Panie uwielbiają czuc ze znowu maja 18 lat🥰🥰wspaniale!!" (pisownia oryginalna)

"seniorom się podobało🥰"

"seniorki to były w siódmym niebie a ksiądz się chyba też dobrze bawił 😉"

Pląsy na parkiecie, tekst piosenki szokuje

Naszą uwagę oprócz pląsów na parkiecie zwróciła piosenka, do której ksiądz tańczył z seniorkami. To "Wyglądasz idealnie", którą śpiewa Skolim. Jej tekst bezpośrednio nawiązuje do… seksu!

W nagraniu na TikToku słyszymy poniższy fragment:

"Widzę ciebie mała, jak jesteś doskonała

Jak bardzo mnie to jara, jak bardzo mnie to jara

Wchodzę do klubu, zamawiam pierwszą setę

Biorę zawsze dla siebie najpiękniejszą kobietę

Biorę ciebie mała, chcę byś tu została

Chcę, byś skarbie mnie tej nocy mocno całowała"

Dalszą część tekstu już sobie darujemy…

Przy filmiku na TikToku "Ksiądz z osiedla" zaznaczył, że to nie on wybierał repertuar.

Kim jest "Ksiądz z osiedla"?

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński jest katechetą z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie (pow. pruszkowski). Duchowny wychował się na warszawskim osiedlu, a w swojej posłudze stawia na dotarcie do młodych ludzi. Jego filmiki publikowane w mediach społecznościowych zyskują coraz większą popularność. Duchowny na nich tańczy, odpowiada na pytania i komentuje bieżące sprawy, którymi żyje społeczeństwo.

"Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne" - opisuje siebie na kanale na YouTube.

