Namawiał 12-latkę do obrzydliwych rzeczy. Robił to miesiącami!

Warszawa. 37-latek składający w sieci niemoralne propozycje usłyszał zarzuty

Policjanci z Warszawy niedawno zatrzymali mężczyznę podejrzanego o obrzydliwe czyny wobec dziecka. 37-letni mężczyzna od grudnia ubiegłego roku prowadził intensywne rozmowy przez internet z osobą, która podawała się za 12-letnią dziewczynkę - w rzeczywistości była to osoba z fundacji zajmującej się typowaniem prawdopodobnych pedofili.

37-latek wysyłał "dziewczynce" treści pornograficzne i próbował nakłonić do innych czynności seksualnych. Po zebraniu wystarczających dowodów przedstawiciel organizacji przekazał je stołecznej policji.

Tak łowcy pedofili zatrzymują zboczeńca w parku w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zabezpieczony i zebrany przez kryminalnych i dochodzeniowców materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu dwóch zarzutów z art. 200a par. 2 Kodeksu Karnego oraz z art. 200 pa. 3 KK. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

"Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego]§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.§ 2. (uchylony).§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.