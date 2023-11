Nowe grzechy, z których MUSISZ się spowiadać! Lista się nie kończy, część dotyczy tylko kobiet

Musisz to wiedzieć!

Nowe grzechy 2023, z których MUSISZ się spowiadać! Lista się nie kończy, część dotyczy tylko kobiet

ac 12:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Listopad to czas zadumy. Odwiedzamy groby bliskich, coraz częściej myślimy też o świętach oraz o uczestnictwie we mszy św. To także czas, kiedy zdecydowanie częściej chodzimy do spowiedzi. Z biegiem czasu lista grzechów ciągle się powiększa, pojawiają się też nowe grzechy 2023, z których trzeba się wyspowiadać! Część z nich dotyczy tylko kobiet i może zaskakiwać.