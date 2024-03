Nowy prywatny akademik w Warszawie. Aż trudno uwierzyć, ile kosztuje miesięczny wynajem

Nowy prywatny akademik na Solcu. Powstał w starym biurowcu, ale tanio nie jest

Studenci co roku stają przed dużym problemem. Ceny najmu mieszkań w Warszawie biją kolejne rekordy, a miejsc w domach studenckich jest jak na lekarstwo. Od niedawna pojawiło się jednak nowe miejsce. W budynku z lat 60. XX w. przy skrzyżowaniu ul. Solec i Wioślarskiej powstał akademik. Należy do dewelopera Zeitgeist Asset Management. Akademik - prowadzony odtąd przez sieć Zeitraum - oferuje 214 łóżek i atrakcyjne przestrzenie wspólne, jak kino, sale do nauki czy ogólnodostępny taras widokowy. Pokoje o metrażu od 10 m kw., wspólne kuchnie i przestrzeń do nauki. W środku jest nawet kino, a na dole Żabka. Wszystko robi duże wrażenia, bo jak na dom studencki standard jest naprawdę wysoki.

Na pewno nie będzie to jednak opcja dla każdego. Świetna lokalizacja i dobre warunki niestety sporo kosztują. Lokale podzielone są na te prywatne, czyli z własną łazienką i te, w których łazienka jest dzielona na dwa lokale. Najtaniej wychodzi dwuosobowy pokój ze wspólną łazienką z sąsiadami. Miesiąc kosztuje tu 1,5 tys. zł. Podwójny pokój z własną łazienką kosztuje 100 zł więcej. Własny pokój z dzieloną łazienką to koszt około 1900 zł. Najdroższa opcja – czyli „jedynka” z własną łazienką – kosztuje ponad 2300 zł.

Stawki za wynajem poszybowały w ostatnich latach w górę. W poniższej galerii zobaczyć, ile kosztował wynajem pokoju w 2016 roku. Można się zdziwić!