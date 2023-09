Odkrywamy niewidoczne – Jak działają sieci energetyczne?

Dramatyczna akcja ratunkowa. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny. "Wskoczył do niej i już nie wypłynął"

O sieci nieco jaśniej

Kiedy słyszymy o potrzebnych inwestycjach w sieć, ewentualnych awariach czy nowych przyłączeniach do sieci, to zwykle chodzi o sieci energetyczne. Jest to zestaw urządzeń, które służą do dystrybucji bądź przesyłania m.in. energii elektrycznej, ciepła lub paliwa. Dlatego wyróżniamy trzy rodzaje takich systemów: sieci ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne oraz sieci paliwowe.

Sieć elektroenergetyczna to zbiór elektrycznych przewodów oraz urządzeń połączonych elektrycznie, które służą do przesyłania, a także przetwarzania, rozdzielania energii elektrycznej do zasilania nią odbiorników.

W Warszawie za dostarczanie prądu do mieszkańców i utrzymanie sieci elektroenergetycznej, która łączy nasze domy i miejsca pracy ze źródłami energii elektrycznej (np. elektrowniami), odpowiada Stoen Operator.

Pod różnym napięciem

Taki system linii i urządzeń może działać na poziomie różnych napięć, w zależności od zapotrzebowania odbiorców:

w naszych gospodarstwach domowych sprzęt AGD i RTV pracuje pod niskim napięciem 230 lub 400 V (tj. poniżej 1kV),

napięcie średnie 15 kV (1-60 kV) jest wykorzystywane w branży przemysłowej lub do zasilania galerii handlowych czy biurowców, gdzie zapotrzebowanie na energię jest o wiele wyższe niż w standardowym gospodarstwie domowym,

napięcie wysokie (do poziomu nawet 110 kV) sieci energetycznych jest przekształcane w napięcie średnie, które następnie jest redukowane do napięcia niskiego, a później dostarczane do nas. Wysokie napięcie służy do przesyłania energii na odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów i zasila największych odbiorców np. huty,

najwyższe napięcie (do poziomu nawet 750 kV) jest tzw. napięciem przesyłowym i służy do dostarczania energii do wszystkich rejonów w kraju na duże odległości.

Pamiętajmy, że nie można dotykać ani zbliżać się do sieci energetycznej o każdym poziomie napięcia, ponieważ może to być niebezpieczne!

Poza liniami, w sieciach występują transformatory. Umieszczone są w stacjach transformatorowych na naszych osiedlach i przy domach i pozwalają przekształcić napięcie z wyższego na niższe. Umożliwiają także dostosowanie napięcia do tego potrzebnego w mieszkaniach. Te stacje dzielą się z kolei tzw. GPZ - Główne Punkt Zasilania, i RPZ – Rozdzielcze Punkty Zasilania oraz stacje miejskie.

Stoen Operator już w zeszłym roku umieścił na ścianach swoich stacji transformatorowych logo, a na 12 budynkach stacji RPZ wymalował kolorowe murale. Być może takie obiekty znajdują się właśnie w naszym sąsiedztwie? Teraz będzie łatwiej je zauważyć.

Cykl edukacyjny Stoen Operator: ENERGIA – TO JASNE I PROSTE! Odkrywamy niewidoczne. Jak działają sieci energetyczne

Jak po linii

Żeby prąd mógł być przesyłany, potrzebne są linie energetyczne. Są one budowane w dwóch systemach: napowietrznym oraz kablowym.

Linii napowietrznych najwyższego i wysokiego napięcia zwykle nie spotkamy w naszym miejskim sąsiedztwie. Najczęściej są one stawiane na dużych, otwartych przestrzeniach z dala od budownictwa.

W miastach, gdzie zagęszczenie budynków jest spore, częściej wykorzystuje się linie kablowe, prowadzone pod ziemią. Linie średniego napięcia, które na terenie Warszawy należą do firmy Stoen Operator, są niemal w całości (w 97%) podziemne.

Sieć energetycznych inteligentnych powiązań w Warszawie

Warszawska sieć energetyczna składa się z linii różnych typów i przekrojów, układanych w różnych okresach rozbudowy miasta. Zdarza się, że podczas prac eksploatacyjnych spotyka się jeszcze fragmenty linii kablowych pochodzące z początku XX wieku, kiedy rozpoczęła się elektryfikacja Warszawy. Ale Stoen Operator dynamicznie pracuje nad wprowadzaniem bardzo nowoczesnych, automatycznych i inteligentnych rozwiązań.

Tzw. inteligentne sieci elektroenergetyczne (ISE, a po angielsku smart grid) stają się koniecznością. Dawniej duże elektrownie wytwarzały prąd, a odbiorcy go zużywali. Dziś część z nas również produkuje prąd – chociażby z paneli fotowoltaicznych na naszych dachach. Ale, pomimo że takie rozwiązania nie wytwarzają szkodliwych gazów cieplarnianych, to są one niestabilne. Nie zawsze wystarczająco mocno wieje wiatr, a na naszej szerokości geograficznej słońce nie świeci przez cały rok.

Dlatego już teraz musimy zadbać o to, by również tego „zielonego” prądu nam nie zabrakło w żadnym miejscu w Polsce. Inteligentne sieci mogą nam w tym pomóc i umożliwiają automatyczny przebieg wielu procesów. Jednym z elementów ISE są liczniki zdalnego odczytu, które stopniowo będą pojawiać we wszystkich naszych domach.

