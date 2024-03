Oni śpiewali o Warszawie. Top 10 piosenek o stolicy! Każdy warszawiak musi je znać

Samolot spadł na bagna w Warszawie. Będą go wyciągać przy pomocy śmigłowca

Każde miasto ma swoją wyjątkową historię. I każde może stać się inspiracją dla artystów. Słuchając polskich piosenek, bardzo często można odszukać w nich odniesienia do miast i miasteczek. Pokazują to już same tytuły utworów jak np. "W kinie w Lublinie" zespołu Brathanki, "Augustowskie noce" Marii Koterbskiej czy też "Ezoteryczny Poznań" Pidżama Porno.

Oni śpiewali o Warszawie. Top 10 piosenek o stolicy

Nie sposób jednak nie zauważyć, że pośród hitów króluje ona – Warszawa – miasto, z którego artyści czerpią pełnymi garściami. Czy to śpiewając o stolicy całe piosenki, czy jedynie wspominając którąś część miasta. Maryla Rodowicz w swoim wielkim hicie "Małgośka" śpiewa "to był maj, pachniała Saska Kępa", Sanah w utworze "Kolońska i szlugi" nuci "na Grochowie loft, robota w Microsoft", a zaś Ryszard Rynkowski w "Zwierzeniach Ryśka" śpiewa "konduktorze łaskawy byle nie do Warszawy”".

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy totalne TOP 10 piosenek o Warszawie. Są wśród nich hity wszech czasów, na których wychowują się kolejne pokolenia nie tylko warszawiaków i warszawianek, a także zupełnie nowe piosenki. Znasz je wszystkie? Jeśli nie, koniecznie dodaj do swojej playlisty!