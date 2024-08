Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy, co Jarosław Kaczyński ma w mieszkaniu! Wnętrze willi na Żoliborzu jak muzeum

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Spis treści

Majątek Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński to niezaprzeczalnie najbardziej znany polityk w kraju. Jest nie tylko posłem na Sejm RP, ale również prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wiele osób uważa, że Kaczyński pławi się w luksusie. Jak jest naprawdę? Z oświadczenia majątkowego z kwietnia 2024 wynika, że prezes PiS zgromadził majątek w wysokości 338 934,25 zł. Jest też współwłaścicielem 1/3 domu na warszawskim Żoliborzu. Połowa bliźniaka, która należy do Kaczyńskich ma 150 metrów kwadratowych i została wyceniona na 1,8 mln zł.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

Prezes PiS w 2023 r. miał aż cztery źródła wynagrodzenia:

wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM: 113 167,74 zł

emerytura: 112 556,94 zł

dieta parlamentarna: 45 679,92 zł

uposażenie: 71 184,29 zł

To oznacza, że łączne dochody Jarosława Kaczyńskiego w 2023 r. wyniosły aż 342 588,89 zł, czyli średnio ponad 28 tys. zł miesięcznie.

Zobaczyliśmy, jak naprawdę mieszka Jarosław Kaczyński. Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy willę na Żoliborzu od środka!

Willa przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu to pół bliźniaka. Dom ma dwa piętra, a jego powierzchnia to 150 metrów kwadratowych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, Jarosław Kaczyński jest właścicielem 1/3 domu. Z kolei cała nieruchomość wyceniona jest na ok. 1,8 mln zł.

Dom nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono w 2011 roku - to właśnie wtedy zamontowano w nim windę. Jarosław Kaczyński sam nie raz przyznawał, że jego dom urządzony jest skromnie. Posiadłość jest ogrodzona zaniedbanym płotem, a w oczy przechodniów rzuca się zniszczony i stary dach.

Mało kto wie, jak wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego od środka. Prezes PiS raczej nie zaprasza gości, poza najbliższą rodziną. Przed laty byli obecni tam jednak dziennikarze. W środku znajduje się wiele regałów, a półki uginają się pod ciężarem książek. W mieszkaniu znajduje się stary żakardowy fotel, meblościanka, a wszędzie jest pełno gazet i książek - pisał w 2013 roku Newsweek. Gdy spojrzymy na zdjęcia, możemy dostrzec typowy wystrój polskiego domu sprzed lat. W willi na Żoliborzu czas dosłownie się zatrzymał! Zobaczcie zdjęcia: