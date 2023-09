Oto najkrótsza ulica w Polsce. Ma tylko 22 metry i nikt przy niej nie mieszka

Pasażerowie już pakują walizki. Nowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Wszyscy na to czekali

Ulicę Samborską w Warszawie można przejść w mniej niż minutę, ponieważ ma zaledwie 22 metry długości i 2,7 metra szerokości. To właśnie dlatego jest nazwana najkrótszą w Polsce. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Samborskich, dawnych właścicieli okolicznych gruntów, mieszczan warszawskich. Została wytyczona w 1770 roku. Jak głosi miejska legenda, podczas spaceru tą ulicą Fryderyk Chopin wpadł na pomysł skomponowania walca. - A że był to najkrótszy spacer, utwór też musiał być drobny i tak powstał Walc Minutowy Des-Dur, który trwa dwie minuty. Tylko sam Chopin potrafił go zagrać w minutę - opowiadał przed laty "Życiu Warszawy" Marek Bartkowicz, animator ze Staromiejskiego Domu Kultury.

Najkrótsza ulica w Polsce jako atrakcja turystyczna Warszawy

- Ulica przez wiele lat była zamknięta, właściwie ciężko było się domyślić, że znajduje się w tym miejscu - mówiła w rozmowie z "Życiem" Maria Kasior z Wydziału Organizacyjnego dzielnicy Śródmieście. - Sprawiała wrażenie dzikiego ogrodu zamkniętego i zapomnianego przez właścicieli. Przed wojną ul. Samborska była nieco dłuższa, jednak po wojnie została z jednej strony zamknięta zabudowaniami, co sprawiło, że stała się najkrótszą i ślepą uliczką - wyjaśniła. Uliczka przeszła gruntowny remont ponad 10 lat temu. Jej kształt został uzgodniony w czasie konsultacji społecznych. Na uroczystym otwarciu ul. Samborskiej pojawiło się wielu mieszkańców, aby zobaczyć najkrótszą ulicę w Polsce. Dziś jest to mało znana atrakcja turystyczna Warszawy.