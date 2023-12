Otwarcie multimedialnego showroomu w Warszawie - już 21 grudnia wielki koncert!

Warszawa. Ukradł sejf z gotówką, świadkowi groził śmiercią. Doszło do pościgu

CRPK niedawno zamknęło nabór do drugiej edycji swoich programów własnych („Program Wsparcia Gier Wideo” i „Rozwój Sektorów Kreatywnych”), będących inicjatywą wspierającą przemysły kreatywne w całej Polsce. Teraz Centrum pragnie uhonorować i pokazać światu ambitne projekty twórców, firm i instytucji, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji programów.

Podczas ekspozycji goście zapoznają się m.in. z grą The Invincible, która została świetnie przyjęta przez graczy i recenzentów na całym świecie. Showroom rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym będą uczestniczyć specjaliści z branż kreatywnych, będący jednocześnie beneficjantami programów własnych CRPK, czyli Sean Bobbit, Robert Purzycki, Jacek Nagłowski i Joszko Broda. Całą dyskusję będzie moderować Robert Ogłodziński.

Po panelu odbędzie się koncert Łukasza L.U.C-Rostkowskiego, autora niesamowitej muzyki do polskiej superprodukcji Chłopi! Każdy, kto lubi utwory folkowe lub tradycyjne, będzie z przyjemnością słuchał jego utworów, dostosowanych do współczesnego odbiorcy. Po tej muzycznej uczcie goście zobaczą prezentacje multimedialne na temat kreatywnych i niepowtarzalnych projektów beneficjentów CRPK – obejmą one szereg różnych tematów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie; zarówno miłośnicy gier, koneserzy kina, jak i osoby zainteresowane modą, biznesem lub sztuczną inteligencją.

Chętni mogą zapisać się na wydarzenie pod tym linkiem: https://forms.gle/12H23bGHutMuf7EH8

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych to prężnie rozwijająca się instytucja, która swoimi działaniami stara się objąć jak najwięcej polskich branż kreatywnych, działających w obszarach takich jak: sztuki performatywne, czyli film, muzyka, teatr, sztuki wizualne, moda, wzornictwo przemysłowe, architektura i gry wideo. Celem instytucji jest jak najszerszy rozwój polskich przemysłów kreatywnych, które wspiera m.in. poprzez organizację branżowych wydarzeń, stoisk na ekspozycjach, a także za pomocą patronatów i flagowych programów własnych; „Programu Wsparcia Gier Wideo” i „Rozwoju Sektorów Kreatywnych”.

