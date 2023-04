Pekao zaprasza na wystawę polskiej sztuki

Przyznali się do błędu

To pierwsza wystawa dzieł sztuki Banku Pekao S.A. Została przygotowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa potrwa od piątku 28 kwietnia do niedzieli 11 czerwca. Będzie ją można również odwiedzić podczas bardzo lubianej przez warszawiaków Nocy Muzeów, która w tym roku przypada na sobotę 13 maja.

Co zobaczymy na wystawie?

Będą to dzieła różnorodne, a ich twórcy wybitni. Wielu z nich to bywalcy Pałacu Czapskich, bo związani z Akademią Sztuk Pięknych. Dlatego nie bez przyczyny wystawa rozpoczyna się od obrazu „Pałac Czapskich” pędzla Edwarda Dwurnika. To zmarły przed 5 laty słynny artysta stylem nawiązujący do prac Nikifora Krynickiego. Na wystawie pojawią się też prace wielu innych mistrzów tworzących w wieku XIX, XX i obecnie. Zobaczymy obrazy tak słynnych twórców jak:

* Jan Stanisławski, wybitny XIX-wieczny pejzażysta. Jego obrazy charakteryzują się małym formatem,

* Wojciech Kossak, malarz początku XX wieku, znany przede wszystkim z obrazów koni, scen batalistycznych i historycznych. Razem z Janem Styką współtworzył Panoramę Racławicką we Wrocławiu,

* Julian Fałat, który tworzył na początku XX wieku. Słynął z akwareli. Tworzył pejzaże, sceny rodzajowe, portrety i słynne sceny myśliwskie.

* Artur Nacht-Samborski, który w Krakowie się uczył w Szkole Sztuk Pięknych (a także w Paryżu, Berlinie, Wiedniu i w Hiszpanii), ale w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wykładał. Miał indywidualny styl ukształtowany przez niemiecki ekspresjonizm i polski koloryzm. Malował głównie martwe natury, pejzaże i akty.

Będą także działa współcześnie tworzących artystów m.in.:

* Franciszka Maśluszczaka, którego obrazy olejne, grafiki i rysunki znajdują się w wielu zbiorach muzealnych. Projektuje on okładki, wydawnictwa i plakaty,

* Bożebnny Biskupskiej, która łączy malarstwo z rzeźbą, sztuką instalacji, video oraz performance. Wystawiała swoje prace w całej Polsce oraz za granicą m.in. w Wenecji, Padwie, Waszyngtonie, Budesdorfie, Chicago, Bolonii i Berlinie,

* Wiesława Szamborskiego, przedstawiciela malarstwa figuratywnego. Figuratywizm polega na przedstawianiu przedmiotów, ludzi i zwierząt w ich naturalnych wymiarach,

* Tadeusza Dominika, którego prace znajdują się w wielu muzeach m.in. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu i Amsterdamie. Dominik był malarzem i grafikiem oddanym abstrakcji,

* Łukasza Korolkiewicza, którego styl określa się mianem „neomodernistycznego”. Jednym ze słynnych jego motywów są podwórka, drugim – portrety,

* Jerzego Nowosielskiego, malarza, rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego. Nowosielski uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy,

* Hanny Rudzkiej-Cybisowej, malarki, reprezentantki koloryzmu (kapizmu), pierwszej kobiety na stanowisku profesorskim w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

* Wiktora Koreckiego, polskiego malarza tworzącego nastrojowe pejzaże. Jego pracownia spłonęła podczas powstania warszawskiego.

Bank mecenasem sztuki

Bank Pekao ma długą historię. Powstał w 1929 r. i zapisał się w historii Polski i polskiej bankowości. Może się także pochwalić zbiorami, na które składa się około 1200 dzieł sztuki. 116 obiektów zasiliło zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. XVII-wieczna, wykonana w Gdańsku, srebrna szkatuła na biżuterię została przekazana w darowiźnie Muzeum Narodowemu w Warszawie, a XVI-wieczna tapiseria Corneliusa de Ronde „Porwanie Heleny przez Parysa” – podarowana Zamkowi Królewskiemu.

Bank Pekao po 1989 r. stał się pionierem innowacji w usługach. Uruchomił pierwsze w Polsce biuro maklerskie, wydał pierwszą kartę kredytową i wprowadził do użytku pierwszy bankomat. Jako pierwszy w Polsce zastosował biometrię w bankowości i jako pierwszy stokenizował dzieło sztuki. Co to znaczy?

To nowoczesny sposób inwestowania w dzieła sztuki. Dzieło zostaje przeniesione do rzeczywistości wirtualnej i podzielone w specjalnej technologii na fragmenty tzw. tokeny. Są one niepowtarzalne i opatrzone certyfikatem.

