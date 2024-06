Piekł kota w piekarniku, psa wyrzucił przez okno! Zwyrodnialec zatrzymany

Zwyrodnialec z Targówka zabił psa, wyrzucając go z piątego piętra, kota piekł w piekarniku. Ludzie wezwali policję

Dlaczego ten mężczyzna zrobił tak straszne rzeczy? Chciał się na kimś zemścić, używki pomieszały mu w głowie, po prostu był psychopatą? To wyjaśni sąd, który zajmie się sprawą 42-latka z warszawskiego Targówka. Policjanci zostali powiadomieni, że przy ulicy Chodeckiej pod jednym z bloków leży martwy pies. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś mógł wyrzucić zwierzę z balkonu. Funkcjonariusze ustalili, że chodzi o mieszkańca lokalu na piątym piętrze. Okazało się, że chciał uśmiercić nie tylko psa. "W jego lokalu, pod łóżkiem policjanci znaleźli ukrywającego się rannego i wystraszonego kota, którego mężczyzna zamknął w nagrzanym piekarniku. Zwierzę ocalało dzięki reakcji obecnej tam kobiety" - piszą stołeczni policjanci na swojej stronie internetowej.

Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 42-latek zatrzymany

Kot trafił do schroniska dla zwierząt, a agresywny 42-latek został zatrzymany. Okazało się, że nie tylko znęcał się nad zwierzętami, ale też uderzył pod blokiem przechodzącą kobietę, która próbowała interweniować. Badanie alkomatem wykazało, że miał pół promila alkoholu w organizmie. 42-latkowi za zabicie psa, znęcanie się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i pobicie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, do sądu został skierowany wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania

42-letni mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Targówka usłyszał zarzut uśmiercenia psa, znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i naruszenia nietykalności cielesnej.Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.https://t.co/sJ5SBvclG0— Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 10, 2024

QUIZ. Słynne polskie dzielnice. W którym mieście się znajdują? Pytanie 1 z 10 Będac na Malcie w Polsce znajdujemy się w... Krakowie Poznaniu Warszawie Dalej