„Piknik na dworze” w warszawskich Ogrodach Zamkowych już w najbliższą sobotę

Tematem przewodnim tegorocznej edycji pikniku będzie kultura Dworska. Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z dawnymi obyczajami i rozrywkami – a wszystko to w pięknej, zielonej przestrzeni Ogrodów Zamkowych. Piknik zakończy międzypokoleniowa potańcówka. Uczestnicy będą mogli odwiedzić również stoisko Banku Pekao S.A., który jest jednym z partnerów wydarzenia.

Tam, gdzie teraźniejszość łączy się z przeszłością

Pikniki w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie to już tradycja. Odbywają się już od 5 lat i nieustannie cieszą się dużą popularnością. Co roku przyciągają prawie 15 tys. osób w różnym wieku, zarówno dorosłych, jak i dzieci. „Piknik na dworze” to świetny sposób na aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych lub z rodziną. Za symboliczną złotówkę będzie można zwiedzić m.in. Zamek, Pałac pod Blachą czy udać się na edukacyjny spacer pt. Wizyta u króla.

Aktywny wypoczynek

Oprócz spacerów edukacyjnych na gości czekają happeningi teatralne, a także spotkania z wyjątkowymi gośćmi, historią i sztuką. Gratką dla miłośników przyrody będą pokazy florystyczne i warsztaty artystyczno-przyrodnicze. Podczas pikniku będzie można się dowiedzieć m.in. jak wyglądały królewskie stroje i na czym polega ich rekonstrukcja. W Ogrodach Zamkowych będzie mowa o… ogrodach – czym są i jaki mają wpływ na ludzi. Nie zabraknie też kluczowych postaci ze świata sportu. Dzieci będą miały okazję wziąć udział w grach i zabawach plenerowych, czeka na nich m.in. królewska strzelnica, budowanie zamku i turniej rycerski. Pragnienie i głód zaspokoić będzie można w strefie gastronomicznej.

Odwiedź stoisko z Żubrem!

Biorąc udział w pikniku, warto odwiedzić stoisko przygotowane przez pracowników Banku Pekao S.A. - tuż przy zamkowych Arkadach. Tu na rodziców z dziećmi czekają liczne atrakcje. Będzie można wziąć udział w grze „morze oszczędności” i uraczyć się popcornem. Quiz z kołem fortuny to z kolei świetna rozrywka dla najmłodszych. Podczas malowania buziek dzieci mogą zmienić się w superbohatera, ulubione zwierzątko lub postać z bajki. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z chodzącą maskotką żubra, będącego symbolem banku. Podczas gdy animatorzy gier i zabaw obecni na miejscu będą dbać o wartościowy czas dla dzieci, ich rodzice będą mogli chwilę odetchnąć na leżakach usytuowanych w pobliżu strefy Banku Pekao.

W sobotę 6 września przyjdź na „Piknik na dworze”, który zabierze cię w inny, ciekawy świat! Przygotuj się na dzień pełen zabawy, emocjonujących rozgrywek i spotkań, a także relaksu pośród zieleni ogrodów, dobrej muzyki i kultury! Otwarcie zaplanowano na godz. 11.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Zamku Królewskiego. Bądź tam z nami!