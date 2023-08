Pilna akcja służb na lotnisku. Przerażeni pasażerowie wybiegali z terminalu

i Autor: Shutterstock

Pilna akcja służb na lotnisku w Modlinie. Przerażeni pasażerowie w popłochu wybiegali z terminalu

Chwilę po godzinie 12 w środę, 16 sierpnia na lotnisku w Modlinie zaroiło się od służb. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani z lotniska i poproszeni o niezbliżanie się do terminala. Pilna akcja trwała ponad godzinę przez co wiele lotów zostało opóźnionych. Co było powodem ewakuacji blisko 400 osób?