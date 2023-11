O co chodzi?

Mazowsze. Policja szuka zaginionej Gabrysi

Policjanci przekazali w komunikacie prasowym rysopis zaginionej dziewczyny. - Ostrołęccy policjanci prowadzą poszukiwania 15-letniej mieszkanki Rzekunia Gabrieli Lewandowskiej. Nastolatka zaginęła wczoraj (07.11.2023r.). Rysopis: wzrost 155cm, waga około 50 kg, szczupła budowa ciała, oczy niebieskie, włosy farbowane do ramion. W chwili zaginięcia nastolatka ubrana była w bluzę brązową z kapturem, czarne dresowe spodnie – czytamy we wpisie. Jak informuje policja, dziewczynę można rozpoznać po charakterystycznym kolczyku w nosie. Jeśli masz informacje co dzieje się z Gabrielą zadzwoń na numer 47 704 14 24 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

i Autor: Policja Pilne. Ci nastolatkowie z Mazowsza zaginęli. Policja szuka Gabrysi i Oskara

Policja szuka Oskara. 15-latek zniknął z domu

Mundurowi prowadzą też poszukiwania 15-letniego Oskara Mroza z Przasnysza. Chłopak zniknął z domu 3 listopada. - Samowolnie oddalił się z miejsca zamieszkania. W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 15-latka lub ustalenia jego miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przasnyszu telefon 47 70 482 00 (dyżurny jednostki), lub pod numerem alarmowym 112 – informują funkcjonariusze.