Piotrek, gdzie jesteś? 17-latek wyszedł z domu do szkoły i przepadł

Ciechanów. Zaginął 17-letni Piotr Więckowski

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi poszukiwania opiekuńcze za 17-letnim Piotrem Więckowskim. Nastoletni mieszkaniec pow. ciechanowskiego w poniedziałek (11 grudnia) o godz. 6:30 wyszedł z domu do szkoły i ślad po nim zaginął. Chłopak do chwili obecnej nie powrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z członkami rodziny.

Rysopis zaginionego

wzrost: około 185 cm

włosy: koloru ciemny blond

cechy szczególne: kolczyki srebrne w obu uszach

W chwili zaginięcia 17-letni Piotr miał na sobie buty marki Nike koloru czarnego, czarną kurtkę oraz czapkę w tym samym kolorze.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego nastolatka

Funkcjonariusze ciechanowskiej policji proszą o pomoc w poszukiwaniach 17-latka. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu chłopaka jest na wagę złota.

- Wszystkie osoby, które widziały chłopca, albo wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ciechanowskiej komendy pod numerem telefonu 47 703 12 00 lub 112, albo z najbliższą jednostką Policji - apeluje asp. Magda Zarembska z policji w Ciechanowie.