Polowanie na okazje podczas Jungle Night w FACTORY Ursus. Aż 50% rabatów od cen outletowych

2025-10-02 Materiał sponsorowany

To jeden z najbardziej wyczekiwanych wieczorów zakupowych w roku, kiedy outletowe ceny w FACTORY zyskują rabaty, sięgające 50 procent. W warszawskim FACTORY Ursus nadchodzi jesienna edycja Jungle Night, akcji bijącej rekordy frekwencyjne i sprzedażowe. Tego dnia warszawski outlet będzie otwarty o godzinę dłużej. Swój udział potwierdziły już wiodące marki światowe i lokalne. Wszystko już 9 października 2025 roku.

Startuje Jungle Night w FACTORY Ursus, czyli wieczór 50% rabatów od cen outletowych

Factory/ Materiały prasowe

FACTORY Ursus to wyjątkowe centrum outletowe, należące do największej sieci obiektów tego formatu w kraju. Na klientów czekają tam salony outletowe najpopularniejszych marek premium i średniego segmentu w stale obniżonych cenach do nawet 70%. Podczas Jungle Night zyskają dodatkowe 50% rabaty.

W FACTORY Ursus odnajdziesz bogatą propozycję mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, sklepy z obuwiem, akcesoriami czy artykułami podróżnymi, a także salony outletowe z bielizną, biżuterią i zegarkami oraz artykułami dla domu. Mocnym punktem oferty FACTORY Ursus są sklepy dla miłośników sportu oraz ubrań dżinsowych. To ponad 200 marek światowych i lokalnych, uwielbianych przez poszukujących zakupowych okazji. Do tego kawiarnie i restauracje na chwilę przerwy w zakupowych szaleństwach.

Jungle Night łączy możliwość zaspokajania potrzeb zakupowych w rytmie najbardziej atrakcyjnych cen w roku, mocnej oferty topowych marek oraz emocji towarzyszących poszukiwaniu i zdobywaniu okazji. Organizowane jest w sześciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Przygotuj się na wieczór zakupów. Poznaj zasady Jungle Night w FACTORY

Zasady Jungle Night są bardzo proste. Wszystkie sklepy, które zadeklarowały udział w akcji, oznaczone będą specjalnym znakiem Jungle Night. Oznacza to możliwość zrobienia zakupów z 50% rabatem od cen outletowych, przy zakupie minimum dwóch towarów lub przekraczając określony próg cenowy. Decyduje o tym indywidualnie każda z marek

Startuje Jungle Night w FACTORY Ursus, czyli wieczór 50% rabatów od cen outletowych

Factory/ Materiały prasowe

W warszawskim FACTORY Ursus Jungle Night odbędzie się w czwartek 9 października, a lista marek, biorących udział w akcji zostanie ujawniona na stronach internetowych FACTORY na pięć dni przed finałem - 4 października.

Startuje Jungle Night w FACTORY Ursus, czyli wieczór 50% rabatów od cen outletowych

Factory/ Materiały prasowe

W tym dniu FACTORY Ursus będzie otwarte o godzinę dłużej. Jungle Night tradycyjnie potrwa tylko sześć godzin: od 16.00 do 22.00. Na miejscu spodziewajcie się wyjątkowej atmosfery - setów dj’skich na żywo i wystroju w stylu Jungle.

Jak dojechać do FACTORY Ursus

Centrum outletowe mieści się w warszawskiej dzielnicy Ursus, tuż przy stołecznej obwodnicy, z bezpośrednim dostępem do autostrady A2. Na kierowców czekają tam pojemne parkingi, a na rowerzystów stacje rowerowe. Są też ładowarki dla elektryków. Do FACTORY Ursus dojedziesz miejskimi autobusami i kolejką.

Startuje Jungle Night w FACTORY Ursus, czyli wieczór 50% rabatów od cen outletowych

Factory/ Materiały prasowe

Czujący zakupowy niedosyt będą mogli odwiedź kolejny warszawski outlet FACTORY Annopol, gdzie Jungle Night odbędzie się w następnym tygodniu 16 października.

Artykuł sponsorowany

