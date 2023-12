Poszedł na rozmowę rekrutacyjną, do domu już nie wrócił. Gdzie jest 30-letni Mateusz?

Ostry atak zimy to już kwestia dni. Śnieżyce uderzą niespodziewanie, konkretna data

Zaginiony Mateusz Buta

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie prowadzą poszukiwania zaginionego Mateusza But, zamieszkałego w Wysychach gm. Zabrodzie. 30-latek we wtorek, 19 grudnia, około godz. 7 wyszedł z domu na spotkanie w sprawie pracy i od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania. Mężczyzna nie skontaktował się również z rodziną.

Rysopis zaginionego Mateusza

wzrost: 182 cm

182 cm sylwetka: szczupła

szczupła oczy: brązowe

brązowe włosy: krótkie, czarne

krótkie, czarne znaki szczególne: charakterystyczne odstające prawe ucho

W dniu zaginięcia 30-letni Mateusz ubrany był w ciemną kurtkę sportową z kapturem, spodnie typu jeans koloru jasnego, czarne sportowe buty, jasną czapkę i ciemny plecak.

Ktokolwiek widział

Wyszkowscy policjanci apelują o pomoc w poszukiwaniach zaginionego Mateusza. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu 30-latka może pomóc w jego odnalezieniu. - Osoby posiadające informacje dotyczące aktualnego miejsca pobytu 30-latka bądź posiadające informacje dotyczące zaginięcia proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie pod numer tel. 47 704 62 00, 112 lub email: [email protected] - prosi nadkom. Damian Wroczyński.

i Autor: KPP w Wyszkowie Poszedł na rozmowę rekrutacyjną, do domu już nie wrócił. Gdzie się podział 30-letni Mateusz?

