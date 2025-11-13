Poszukiwani po Marszu Niepodległości. Za chwilę "zabawy" słono zapłacą

Zuzanna Sekuła
2025-11-13 8:13

Stołeczna policja prowadzi dochodzenie w sprawie wykroczeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2025 roku. Funkcjonariusze z Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII poszukują osób, które naruszyły zakaz wojewody i korzystali z wyrobów pirotechnicznych. Opublikowano zdjęcia – rozpoznajesz kogoś?

Marsz Niepodległości 2025 pod lupą. Te osoby używały zakazanej pirotechniki

Policja z Warszawy prowadzi postępowanie w sprawie wykroczeń, do których doszło podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Chodzi o naruszenie przepisów dotyczących używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2025 roku, na terenie Warszawy obowiązywał absolutny zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych w dniu 11 listopada. Uczestnicy jednak nie zamierzali go przestrzegać, a centrum zrobiło się czerwone od świateł z rac. Wśród osób, które miały w poważaniu przepisy, znalazł się również Sławomir Mentzen

Funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunki osób, które w trakcie marszu odpalały petardy i race. Teraz zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji tych osób.

Marsz Niepodległości 2025

Czekają na informacje

Osoby, które rozpoznają osoby ze zdjęć, proszone są o kontakt z Wydziałem ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Można dzwonić pod numery telefonów 47 723 76 55 lub 47 723 83 94, albo wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected].

„Wszelkie informacje w tej sprawie proszę przekazywać do Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII” – apelują policjanci.

Używanie pirotechniki na Marszu Niepodległości – jakie konsekwencje?

Osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów porządkowych, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wykroczeń, kto wykracza przeciwko przepisom o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

