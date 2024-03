Powiedział mamie, że idzie do marketu, przepadł bez wieści. Wiesz gdzie jest Adrian?

Popularna sieć zamyka sklepy w Polsce! To koniec, nie ma już odwrotu. Opublikowano listę sklepów

Zabił trójkę dzieci i nie pójdzie do więzienia. Tłumaczenie biegłych mrozi krew w żyłach. Podjęto szokującą decyzję

Co tam się wyprawia!?

Ksiądz szczerze o SEKSIE! Nie gryzł się w język. "Dajemy to po chwili rozmowy, dajemy to wszystkim"

Kozienice. Zaginął Adrian Otworowski

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach prowadzą poszukiwania zaginionego Adriana Otworowskiego. 32-latek w sobotę, 9 marca, około godz. 11:30 oznajmił matce, że wychodzi do marketów na terenie Kozienic. Niestety, mężczyzna do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał również kontaktu z nikim z bliskich.

Rysopis zaginionego

wzrost: 188 cm

188 cm sylwetka: dobrze zbudowany

dobrze zbudowany oczy: koloru brązowego

koloru brązowego włosy: krótkie koloru ciemnego

krótkie koloru ciemnego zarost: średniej długości

Adrian Otworowski w dniu zaginięcia ubrany był w bieliznę termoaktywną koloru czarnego z długim rękawem, bluzę koloru siwego, spodnie typu bojówki koloru ciemno-brązowego z czarnymi wstawkami przy kieszeniach, buty sportowe koloru granatowego z podeszwą barwy białej, czapkę koloru ciemnego, komin barwy czarnej i kurtkę koloru ciemno-siwego. 32-latek miał też ze sobą czarny plecak.

i Autor: KPP w Kozienicach Powiedział mamie, że idzie do marketu, przepadł jak kamień w wodę. Wiesz gdzie jest Adrian?

Policja apeluje o pomoc

Kozieniccy policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu zaginionego Adriana może okazać się pomocna.

"Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu osoby prezentowanej na zdjęciu o natychmiastowy kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach tel. 47-702-42-00 lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112" - prosi podkom. Ilona Tarczyńska z policji w Kozienicach.