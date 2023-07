Przed nami wyjątkowy czas kolorów oraz emocji cyrkowych

Najbliższa sobota i niedziela (29-30 lipca) miną w Julinku pod znakiem HOLI. Przygotujcie się na eksplozję kolorów i radości, gdy będziemy razem celebrować to wyjątkowe święto. Kolorów nie zabraknie także podczas warsztatów malowania koszulek. Otrzymacie kolorowe farby i pędzle, dzięki czemu będziecie mogli wyrazić swoją kreatywność i stworzyć niepowtarzalne dzieła sztuki do noszenia! Co więcej, nasz Park Wodny w Julinku w najbliższy weekend zmieni się w prawdziwe królestwo piany, gdzie będziecie mogli szaleć i bawić się do woli!

Jak co tydzień, nie zabraknie także emocji cyrkowych. „Szczęśliwe zakończenie” to występ, który zaprezentują uczniowie Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku. „Dawno, dawno temu...” – każda bajka zaczyna się od tego klasyka, ale co by się stało, gdyby opowieści straciły swoje znane zakończenia? Czy wyobrażacie sobie, że ulubione postaci musiałyby przejść przez zupełnie nowe przygody?

W samym sercu natury, w magicznym Julinku, rozpocznie się spektakl, który pozwoli Wam poznać bajkowe postaci od zupełnie nowej strony. Usiądźcie wygodnie w fotelach i przygotujcie się na niezwykłą podróż przez bezkres puszczy. Bądźcie częścią tej magicznej podróży, gdzie odnajdziecie się na nowo w baśniowych historiach. Zapraszamy Was serdecznie do naszego cyrkowego świata w Julinku!

i Autor: Materiały prasowe

Julinek Park, otoczony malowniczą przyrodą, przygotował dla swoich gości niezliczone rozrywki, gwarantujące beztroską zabawę w harmonii z naturą. W ofercie znajdują się: największy w regionie park linowy, zapierająca dech w piersiach ścianka wspinaczkowa z siedmioma tematycznymi panelami, wesoła kraina dmuchańców, pole do minigolfa, malownicze wesołe miasteczko, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Wyjątkową atrakcją, która przyciąga turystów z różnych zakątków Polski, jest Park Wodny pod gołym niebem. Do dyspozycji gości jest m.in. strefa basenowa, z głębokością do 2 metrów, pięć zjeżdżalni o całkowitej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne i 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku jest również wyposażony w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka i wodne koła, gwarantujące najmłodszym wspaniałą zabawę. Na terenie obiektu znajduje się również tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z minimalną ilością wody, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody od 25 do 29 stopni Celsjusza, sprawiając, że każda chwila w Parku Wodnym jest prawdziwą przyjemnością. Dodatkowo dostępna jest strefa relaksu, gdzie na jednym z 2000 leżaków, goście mogą się w pełni odprężyć i cieszyć fantastyczną atmosferą!

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Rodziny z dziećmi mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty w Julinek Park, dzięki której bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić 50 zł taniej. Bilet obejmujący dodatkowo wstęp do parku wodnego jest obecnie tańszy o aż 80 zł! Co więcej, od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00, bilety popołudniowe można kupić tylko za połowę ceny. Bilety można zakupić online na stronie www.julinek.com.pl lub bezpośrednio w kasie przed wejściem.

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/