Przemoc wśród nastolatków w Warszawie. Pistolety, noże, kastety i pięści. Tak wygląda codzienność niektórych młodych ludzi

Bardzo młodzi ludzie coraz chętniej sięgają po drastyczne środki w życiu codziennym. W ubiegłym miesiącu poruszyliśmy temat Emila B. 15-latek pięć lat temu zabił nożem w szkole swojego o rok starszego kolegę. Poszło o pieniądze za narkotyki. Chłopak dostał 25 lat więzienia za zabójstwo. Ale od tamtej pory wydarzyło się kilka innych zatrważających incydentów. W ostatnich miesiącach nastąpiło ich niebezpieczne natężenie.

W niedzielę - 9 czerwca, w mieszkaniu bloku przy ul. Corellego na Białołęce trwała impreza. Podczas zabawy doszło do awantury pomiędzy kilkoma młodymi osobami. Kłótnia szybko przerodziła się w bójkę. Ta przybrała dramatyczny przebieg. - Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do nas ok. godz.18. Podczas awantury jedna osoba została pchnięta nożem, druga otrzymała obrażenia w wyniku szarpaniny. Do sprawy zatrzymano 15-letnią dziewczynę i 17-letniego chłopca – powiedział tego dnia „Super Expressowi” Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Ranny 16-latek trafił w ciężkim stanie do szpitala. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że to nastolatka mogła zadawać ciosy. Jej sprawą zajmuje się sąd rodzinny, a 17-latkiem prokuratura. − Zatrzymany usłyszał już zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Wobec faktu, iż zatrzymana kobieta nie ma ukończonych 17 lat, wątek dotyczący jej udziału w zdarzeniu został przekazany do rozpoznania zgodnie z właściwością przez wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym − tłumaczył prok. Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Dwa miesiące wcześniej na kładce pieszo-rowerowej przez Wisłę doszło do bulwersującego aktu przemocy. Też była niedziela - 7 kwietnia. Na kładce w pewnej chwili doszło do szarpaniny. 20-latek został zaatakowany przez 16-latka. Napastnik nagle wyciągnął pistolet pneumatyczny, strzelił młodemu mężczyźnie w twarz i uciekł. Ofiara pilnie trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Niestety, lekarze nie byli w stanie nic zrobić. Młody człowiek przeżył, ale stracił wzrok w jednym oku. Policjanci opublikowali nagranie zajścia widziane okiem miejskich kamer monitoringu. I dopiero po tym, dwa miesiące od szokującej napaści, dopadli winowajcę. 16-latek przyznał się, ale nie umiał wyjaśnić motywów swojej agresji. Przed zdarzeniem miał pić alkohol i zażywać narkotyki. Z uwagi na młody wiek, napastnikiem zajmie się sąd rodzinny.

Akty agresji, to nie tylko te wymierzone w innych ludzi. Czasem jest to niszczenie budynków. W środę, 8 maja, mieszkańcy ul. Kawęczyńskiej wezwali straż miejską. Ktoś w biały dzień zaczął demolować opuszczoną „szkołę tramwajarzy”. Patrole pilnie przyjechały na miejsce. Strażnicy złapali grupę nastolatków, którzy rzucali cegłami i kamieniami w okna budynku. Zatrzymali ich w bramie zajezdni tramwajowej. Takie incydenty dzieją się w tym miejscu od lat, a budynek popada przez to w coraz większą ruinę. Okoliczni mieszkańcy od dawna apelują o zwiększenie ochrony tego miejsca. Maja już dość ciągłego hałasu rozbijanych szyb.

Ostatnia z historii miała miejsce w lutym. Była kolejna dramatyczna niedziela - 25 lutego. Cichy, zimny i szary poranek przy Dworcu Wschodnim. Około godz. 7 rano strażnicy miejscy patrolowali okolicę. Nagle zauważyli jak policja ściga grupę nastolatków. Mundurowym udało się zatrzymać dwóch z nich, reszta się rozbiegła. Do strażników chwilę później podszedł świadek. Okazało się, że pięcioro młodych ludzi brutalnie napadło taksówkarza!

- Byli to sprawcy brutalnego napadu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Napastnicy pobili taksówkarza i dokonali dewastacji jego pojazdu. Kierowca dostał kilka ciosów w twarz kastetem. Miał rozbite czoło, nos i usta. Mocno krwawił – przekazał oficer prasowy stołecznej straży miejskiej Jerzy Jabraszko. Świadkowie wskazali drogę ucieczki pozostałych trzech napastników. Uciekli torami w kierunku ul. Kijowskiej. Strażnicy zabrali świadka do radiowozu i ruszyli w pościg. - W pewnej chwili mężczyzna wskazał na trzy osoby, siedzące na ławce przy dworcu. Świadek rozpoznał je od razu – mówią strażnicy, którzy dokonali ujęcia młodych bandytów. Chwilę później podejrzany byli już w radiowozie. Okazało się, że to chłopcy w wieku od 15 do 17 lat. Do Warszawy przyjechali z Sochaczewa, Grójca i Żyrardowa. Przy jednym z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli kastet.

Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 roku, 79 proc. dzieci i młodzieży przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. - W porównaniu do lat poprzednich widzimy, że zwiększa się skala przemocy rówieśniczej - zarówno fizyczna jak i psychiczna – zwracał uwagę koordynator działu badawczego fundacji Szymon Wójcik.

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy? Nie czekaj, zgłoś to!

Co robić gdy jesteśmy ofiarami lub świadkami przemocy? - Brutalne zachowania wśród młodzieży często wynikają z chęci zaimponowania rówieśnikom. Apelujemy o zgłaszanie wszystkich tego typu zdarzeń. Mamy bardzo wysoką skuteczność w ustalaniu sprawców. Dzisiejsze możliwości techniczne, ale też doświadczenie naszych funkcjonariuszy sprawiają, że ujęcie przestępców jest zazwyczaj jedynie kwestią czasu. Nieraz trwa to kilka godzin, czasem kilka tygodni – zapewnia rzecznik prasowy stołecznej policji podinspektor Robert Szumiata.