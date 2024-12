Rozpocznij sezon świąteczny w warszawskich outletach FACTORY. Promocje, atrakcje i inspiracje…

W warszawskich outletach FACTORY zadbano już o dekoracje, rozświetlające pasaże ciepłymi, świątecznymi kolorami. W drodze do ulubionych salonów outletowych, klienci mijają efektowne choinki, sięgające sufitu czy świecące, piernikowe postaci, idealnie pozujące do zdjęć. – Oferta marek obecnych w FACTORY to źródło doskonałych inspiracji i szeroki wybór produktów niemal wszystkich kategorii - od ubrań i butów, przez biżuterię, bieliznę i kosmetyki, po akcesoria podróżne, elektronikę, artykuły dla domu i książki. Salony outletowe uzupełniły ofertę na ten szczególny czas, by każdy mógł odnaleźć poszukiwany prezent dla najbliższych i siebie – mówi Daria Pugacz z FACTORY Annopol. – Czekamy w świątecznym nastroju na wszystkie osoby, które cieszą się zakupami dobrych marek w atrakcyjnych cenach, do tego w komfortowej i przyjaznej atmosferze – dodaje Magdalena Bartnik z FACTORY Ursus. Lista marek obecnych w obu warszawskich outletach FACTORY jest naprawdę długa, a to oznacza wiele możliwości dla poszukujących świątecznych niespodzianek. Ich ceny są stale obniżone od 30 do 70 procent, a w przedświątecznych czasie część z nich zyskała jeszcze dodatkowe rabaty.

Zrób prezent najbliższym i sobie. Poznaj marki FACTORY Annopol

Mocną stronę FACTORY Annopol stanowią marki sportowe i outdoorowe, jak adidas, Nike, Puma, 4F, Alpine Pro, Asics, Helly Hansen, Jack Wolfskin, Regatta, Under Armour czy Trespass. W outlecie odnaleźć można też bogaty wybór marek dżinsowych – Levi’s, Pepe Jeans, Mustang Jeans, Lee Wrangler, Lee Cooper, Big Star, Cross Jeans, czy Diverse. Szeroki wachlarz możliwości przynoszą też sklepy z modą damską, męską i mieszaną, jak Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Marc O’Polo, JACK&JONES, Medicine, Vistula, Wólczanka i Bytom. Warto odwiedzić też salony z biżuterią Apart, W.Kruk i Yes oraz bielizną Bagatelle, Change Lingerie, Gatta, Italian Fashion oraz Triumph. Nie zapomnijmy o obuwiu, bo tu FACTORY też ma się czym pochwalić. W outlecie odnajdziesz salony Clarks, Converse, Ecco, Kazar, New Balance, czy Vans. Ważnym punktem są też akcesoria i galanteria skórzana - w Guess Accessories, Ochnik, Puccini oraz Wittchen i Wittchen Travel. Jest też RTV EURO AGD, Tefal i Dajar z artykułami dla domu oraz elektroniką, a dla najmłodszych Smyk i wiele innych marek, posiadających w swoim asortymencie działy dla dzieci.

Znajdź wyjątkowe prezenty. Poznaj outletowe marki FACTORY Ursus

FACTORY Ursus to również wyjątkowe możliwości zakupowe niemal w każdej kategorii. Stawiający na sport i outdoor znajdą tu salony adidas, Nike, Puma, 4F, Asics, Mastersport, Regatta, czy Trespass, Alpine Pro oraz Mountain Warehouse. Miłośnicy dżinsów odwiedzą marki Levi’s, Lee Wrangler, Lee Cooper, Mustang Jeans, czy Pepe Jeans i Big Star. FACTORY Ursus to również raj dla miłośników mody damskiej, męskiej i mieszanej, ceniących dobre marki, jak Joop, Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, Guess, Robert Kupisz, Desigual, Pinko, Only, Solar, Gant, JACK&JONES, Medicine czy Vistula. Po buty warto wybrać się do salonów Kazar, Venezia, Salomon, Ryłko, New Balance, Ecco, Geox, Crocs, Converse, czy Vans. FACTORY Ursus to też liczne salony z bielizną Bagatelle, Change Lingerie, Calzedonia, Etam, Gatta, Italian Fashion i Triumph oraz biżuterią Apart, Yes czy zegarkami w Time Trend. W outlecie nie brakuje też salonów z akcesoriami i galanterią skórzaną: Wittchen, Ochnik, Guess Accessories. Nie zapomnijcie też o królestwie żelków HARIBO, sklepie Lindt, Tchibo, a także artykułach dla domu w salonach Tefal i Dajar.

Świąteczne atrakcje dla dorosłych i maluchów

Dorośli mogą zagrać w świąteczną grę na stronie internetowej FACTORY, która będzie dostępna aż do samej Wigilii, a zdobyte punkty wymienić na nagrody. Dzięki zakupom określonym minimalnymi progami cenowymi, w obu outletach dostaną w prezencie piernikową chatkę do samodzielnego złożenia i… zjedzenia albo gorący napój w świątecznym food trucku FACTORY Ursus. Dla dzieciaków zorganizowano warsztaty zdobienia pierników. Są też stacje pakowania prezentów.

Wesprzyj zwierzęta zimą w FACTORY

W świątecznym czasie klienci FACTORY mają okazję wesprzeć potrzebujące zwierzęta. Dla podopiecznych Przytuliska w Jadowie zbierana jest karma, środki czystości, zabawki, obroże, koce, podkłady higieniczne oraz inne produkty z listy. Podarunki dla czworonogów należy składać w specjalnie przygotowanej skrzyni.

Jak dojechać do FACTORY?

FACTORY Annopol znajduje się w prawobrzeżnej części stolicy. To outlet, do którego bezpośrednio dojedziesz metrem M2, tramwajami, autobusami i oczywiście samochodem.

Do FACTORY URSUS dojedziesz własnym autem, autobusami albo podmiejską kolejką. To outlet mieszczący się w zachodniej części Warszawy, przy stołecznej obwodnicy. Drogę samochodem z centrum miasta pokonasz w zaledwie 20 minut.

