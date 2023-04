Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja podejrzewa go o udział w obrzydliwym oszustwie

Mężczyzna ze zdjęcia poszukiwany

Policjanci z wolskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzą sprawę dotyczącą oszustwa „na policjanta”. - Sprawca doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd, co do zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem osoby najbliższej. W wyniku tego pokrzywdzona poniosła straty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Jak dodała, kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem. To mężczyzna w wieku około 25-30 lat, który ubrany był w bluzę z kapturem i spodnie jeansowe.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie poszukiwanego mężczyzny i zaapelowali o pomoc.

- Każdy, kto rozpoznaje go lub posiada informację na temat tego zdarzenia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Żytniej 36. Informacje można przekazać także telefonując pod numer 47 72394-50, 47 723 94 28 lub w formie elektronicznej pisząc na adres: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl - przekazała nadkom. Marta Sulowska.

i Autor: KRP IV - Bemowo, Wola Rozpoznajesz tego mężczyznę