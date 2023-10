Rusza jesienna edycja Jungle Night w warszawskich outletach FACTORY Ursus i FACTORY Annopol z rabatami sięgającymi 50%

Wieczór Jungle Night odbywa się tylko dwa razy w roku, wiosną i jesienią, bijąc rekordy popularności wśród mieszkańców Mazowsza. Podczas nadchodzącej edycji, rabaty sięgać będą 50 procent od cen outletowych, jednak warunkiem będzie zakup minimum dwóch produktów. Akcja tradycyjnie potrwa tylko 5 godzin, od 16.00 do 21.00. - Uczestnicy Jungle Night to silnie zmotywowani klienci, których celem jest zrobienie zakupów z największymi rabatami w roku. Dla wielu z nich wizyta w outlecie i poszukiwanie okazji to również źródło dobrej zabawy, a wieczór Jungle Night gwarantuje im to z nawiązką. Zapraszamy na dziką imprezę zakupową do FACTORY – mówi Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER, zarządcy outletów FACTORY. Podczas wiosennej edycji klienci czekali na godzinę 16.00, by poddać się zakupowemu szaleństwu, a kolejki do najpopularniejszych sklepów ustawiały się nawet po zamknięciu outletu.

Poznaj marki Jungle Night z ofertą 50% rabatów od cen outletowych

Do tej pory największą popularnością cieszyły się salony z ofertą sportową, modą dla kobiet i mężczyzn, a także ubraniami dżinsowymi. Jak będzie w tym roku, przekonamy się już 12 października. Na zakupy w stylu Jungle Night zapraszają m.in. Pinko, Pepe Jeans, Calzedonia, czy Puma w FACTORY Ursus oraz Helly Hansen, Pepe Jeans, Vans, czy Mustang w FACTORY Annopol.

Dzika impreza zakupowa w FACTORY Ursus i FACTORY Annopol

Podczas wieczoru Jungle Night, wszystkie sklepy biorące udział w akcji zostaną specjalnie oznaczone na witrynach przy wejściach. W pasażach handlowych atmosferę podgrzewać będą didżeje, serwujący gorącą, klimatyczną muzykę. W każdej godzinie przez centra przejdzie parada animatorów w strojach dzikich zwierząt. Hostessy tłumaczyć będą zasady akcji oraz informować o markach, biorących udział w Jungle Night. Dla klientów zaplanowano też stanowiska do selfie w stylu jungle. Przed wejściami do outletu rozdawane będą torby na zakupy. Poszukujący największych okazji zakupowych w roku przywita też neon „Welcome to the Jungle Night”.

Warszawskie outlety FACTORY Ursus i FACTORY Annopol należą do największej sieci centrów tego formatu w kraju. To wyjątkowe miejsca z szeroką ofertą marek lokalnych i światowych, w cenach zawsze obniżonych od 30% do 70% - mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwia, akcesoriów, biżuterii czy artykułów dla domu, średniego segmentu i marek premium. FACTORY Ursus jest zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Ursus, sprawnie skomunikowane z centrum miasta oraz stołeczną obwodnicą. FACTORY Annopol mieści się w prawobrzeżnej części Warszawy, w niedalekiej odległości od stołecznej obwodnicy i dróg krajowych prowadzących do innych miast regionu. To jedyne centrum outletowe w Polsce, do którego można przyjechać na zakupy metrem.

Poznaj FACTORY Ursus

Poznaj FACTORY Annopol