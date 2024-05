Noc Muzeów 2024 w Warszawie - atrakcje. Co będzie można zwiedzić w czasie Nocy Muzeów 18.05.2024?

Ciężarówka staranowała toyotę. Strażacy cięli blachę, by uwolnić ofiarę wypadku

Warszawa: ruszyła akcja finansowania kastracji i czipowania zwierząt

Sterylizacja psów oraz kotów to popularny zabieg, na który decydują się często właściciele czworonogów. To właśnie dzięki temu nie dochodzi do nieplanowanych ciąż oraz zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia groźnych chorób.

Zabieg chirurgiczny polegający na podwiązaniu i przecięciu nasieniowodów lub jajowodów niestety nie należy do najtańszych, podobnie jak czipowanie zwierząt. Właśnie dlatego władze naszej stolicy postanowiły wesprzeć właścicieli pupili. Do 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków będzie można skorzystać z finansowania wspomnianych zabiegów. Należy jednak spełnić pewne warunki. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Noc Muzeów 2024 w Warszawie - atrakcje. Co będzie można zwiedzić w czasie Nocy Muzeów 18.05.2024?

Darmowe czipowanie i sterylizacja psów oraz kotów w Warszawie. Wystarczy spełnić te warunki

Osoby, które chcą zaczipować psa lub kota, będą musiały między innymi okazać dokument uprawniający do posiadania zwierzęcia, na przykład książeczkę zdrowia oraz dokument potwierdzający fakt mieszkania w mieście Warszawa (okazanie "Karty Warszawiaka" lub "Karty Młodego Warszawiaka"). Dodatkowo pupil musi mieć skończone 12 tygodni życia, a w przypadku psów należy okazać także dokument potwierdzający szczepienie przeciwko wściekliźnie.

W przypadku kastracji sprawa przedstawia się bardzo podobnie, bowiem także należy potwierdzić miejsce zamieszkania w mieście oraz okazać dokument uprawniający do posiadania pupila. Zabieg kastracji zostanie wykonany na zwierzętach, które ukończyły 6 miesiąc życia.

- Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany). Ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie - informuje portal warszawa19115.pl.

O nich uczymy się nawet w szkole! Sprawdź, jak dobrze znasz najpopularniejsze zwierzęta w historii świata [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Jakie imię nosiła klacz Piłsudskiego? Kasztanka Wisła Maria Dalej