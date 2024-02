Rzucił się na emerytów z gałęzią. Obok domu znaleziono ciało mężczyzny

Dobczyn, pow. wołomiński. Brutalny mord w walentynki. Nie żyje jedna osoba

Chwilę po godzinie 13 w środę (14 lutego) przy ul. Krzywej w Dobczynie rozegrał się dramat. W domu jednorodzinnym, przed którym doszło do krwawego mordu, mieszkała starsza para emerytów z 30-letnim chłopakiem. − To był wnuczek tej kobiety. Ten mężczyzna to nie był jej mąż, oni po prostu żyli pod jednym dachem − opowiadają nam sąsiedzi.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, do tragedii doszło po południu. To wtedy na działkę miał przyjechać brat zatrzymanego mężczyzny. − Przywiózł im drewno do opału i odjechał. W pewnym momencie ten chłopak, który z nimi mieszkał, wziął jeden z pniaków i zaczął tłuc emeryta po całym ciele − relacjonują dalej mieszkańcy okolicznych domów. − On bardzo często nadużywał alkoholu. Kilkukrotnie była tu policja z interwencjami. Temu horrorowi można było zapobiec! − podsumowują.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia policji, mundurowi, zaraz obok domu, przy którym leżało drewno, znaleźli ciało mężczyzny oraz ranną kobietę. Działka została zabezpieczona taśmą policyjną, a na miejscu cały czas pracują śledczy. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.

− Mamy do czynienia ze zgonem mężczyzny, druga osoba z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Do sprawy został zatrzymany mężczyzna w wieku 30 lat. Na miejscu policjanci pracują pod nadzorem prokuratora − potwierdził Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.