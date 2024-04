i Autor: Facebook/@Artur Standowicz, Facebook/@Radosław Witkowski

POLICZYLI WSZYSTKIE

Są już oficjalne wyniki wyborów. Sensacja w Radomiu. Zacięta walka

plis 8:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wszystkich okręgach w Radomiu Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już głosy. Wiadomo, który z kandydatów w wyborach Prezydenta Miasta Radomia wejdzie do drugiej tury. To mocne zaskoczenie, ale walka była zacięta. Różnica pomiędzy kandydatami w pierwszej turze wyniosła zaledwie 11 proc. (9 tys. głosów).