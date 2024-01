Co zrobić z rozebraną choinką po świętach w Warszawie? Nie każdą musimy wyrzucać do śmietnika!

Uruchomili nabór do Służby Więziennej. Zostań jednym z nich!

Celem pracy funkcjonariusza więziennictwa służby ochrony jest przede wszystkim zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w tych miejscach, w których przebywają osoby osadzone. Funkcjonariusz zapewnia również bezpieczeństwo wszystkim innym osobom, które maja kontakt z osadzonymi.

Jak czytamy, o etat w służbie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Chętni muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne. By zacząć pracę w Służbie Wojskowej należy posiadać obywatelstwo polskie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z praw publicznych, być niekaralnym, posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby.

Służba Więzienna zapewnia między innymi nawet 4300 złotych netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4000 złotych na rękę dla osób powyżej 26 roku życia. Na liście benefitów znajdują się również: zwrot kosztów dojazdu do służby, mieszkanie służbowe lub pieniądze na wynajem mieszkania, kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkową pensję po przejściu do służby stałej, dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa, 31 dni urlopu po 10 latach służby oraz prawa emerytalne po 25 latach służby.

Aktualnie do pracy poszukują: pielęgniarek, pielęgniarzy lub ratowników medycznych, psychologów, referatów działu ewidencji, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego, referenta działu organizacyjno-prawnego i strażnika działu ochrony. Cała lista ofert znajduje się na tej stronie.