Ciekawostka

Ta ulica jest najdłuższą w Warszawie. Trzeba 3 godzin, by przejść ją pieszo!

Weronika Włodarska 16:24

Może być w to ciężko uwierzyć, ale najdłuższa ulica w Warszawie ciągnie się aż przez kilkanaście kilometrów i jednocześnie jest najdłuższą ulicą w Polsce! Co ciekawe, nie są to ani Al. Jerozolimskie, ani też ul. Marszałkowska, które jako pierwsze przychodzą na myśl wielu osobom. Która ulica w Warszawie zyskała zatem miano tej najdłuższej? Odpowiedź znajdziesz w artykule.