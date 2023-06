Warszawa, Mokotów. Zaginięcie małżeństwa. Dotarliśmy do świadka

Pod osłoną nocy z 20 na 21 maja Aneta i Adam Jagłowie uciekli ze swojego mieszkania przy ul. Puławskiej, zostawiając dwóch synów w wieku 15 i 17 lat, którymi zaopiekowała się dalsza rodzina pary. To właśnie bliscy zaginionych zgłosili ich zaginięcie. Kobieta i mężczyzna po prostu wyszli z mieszkania zostawiając kartkę z wiadomością zaadresowaną do swoich dzieci. Napisali na niej, że „życzą im powodzenia w życiu”.

Śladem zaginionych ruszyli policjanci. Para widziana była w schronisku w Tatrach oraz w pensjonacie we wsi Zdiar na Słowacji. Małżonkowie mieli wrócić taksówką do Polski. We wtorek, 23 maja 2023, byli widziani w drodze do przejścia granicznego w Łysej Polanie. Nie wiadomo, co stało się dalej. Małżeństwo prawdopodobnie wróciło do kraju.

Świadek wyznaje: - Pracowałem z nim. Był bardzo rozmowny. Był raczej szczęśliwym człowiekiem

Dziennikarz „Super Expressu” dotarł do szokujących informacji. Skontaktowaliśmy się z mężczyzną, który pracował przez krótką chwilę z zaginionym – Adamem Jagłą.

– Był bardzo rozmowny. Poruszał kilka rodzinnych tematów, mówił, że rzadko kłóci się z żoną i prowadzą spokojne życie. Mówił o swoich synach, którymi się opiekował. W trakcie, kiedy szukał pracy, przygotowywał im śniadania do szkoły i pracy – opowiada nam rozmówca, który chce pozostać anonimowy.

– Był raczej szczęśliwym człowiekiem. Podczas jednej rozmowy wspominał o swojej pasji, której chciałby się oddać, gdyby miał pełen portfel pieniędzy. Było to podróżowanie. Mówił o tym 17 maja – dodaje.

Adam Jagła miał sam inicjować rozmowę. – Co jakiś czas wychodziliśmy na papierosa. Rozmawialiśmy na przerwach – podsumowuje.

Aneta Jagła, Adam Jagła. Rysopis zaginionych

Aneta Jagła ma 170 cm wzrostu, sylwetka masywna, włosy długie fryzura typu bob, prawdopodobnie posiada tatuaż z wizerunkiem pantera na lewym ramieniu, może nosić okulary korekcyjne. Może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrana była na sportowo.

Z kolei jej mąż Adam Jagła ma 182 cm wzrostu, sylwetkę normalną, włosy krótkie, szpakowate, a także krótki zarost. Mężczyzna kuleje na prawą nogę i prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu. Zaginiony 49-latek może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrany był na sportowo.

– Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7, najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 – dodała asp. Kijowska.

