Był szefem wszystkich kotów, kochało go całe miasto. Znany pupil nie żyje

Warszawa. Zmiany w komunikacji miejskiej w stolicy. Pamiętajcie o nowych rozkładach jazdy!

Największe zmiany dotkną autobusy miejskie. W wakacje nie będą kursowały linie: 109, 192, 196, 223, 249, 320, 328, 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E-2 oraz Z-4. Jedynie w szczytach porannych będą jeździły autobusy linii 308. Pomiędzy godzinami szczytów zawieszone zostaną linie: 411, 256 oraz Z-1. Te dwie ostatnie nie pojadą w weekendy i święta.

Autobusy linii 163, 164 oraz 201 nie będą podjeżdżały pod szkoły. Na okres wakacyjny zawieszone też zostaną kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej linii: 114, 121, 142, 150, 152, 164, 226, 401, 502, 522. Skorygowane zostaną trasy i rozkłady autobusów linii: 107, 118, 151, 211, 234, 331, 401, 411, 414, 517 i L24.

Wakacyjne rozkłady jazdy – o zmniejszonej częstotliwości kursowania – wprowadzone zostaną na liniach: 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 226, 250, 263, 311, 314, 317, 319, 338, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z23.

Tramwaje i metro pojadą inaczej! Co się zmieni w rozkładach jazdy?

Tramwaje na swoje przystanku będą podjeżdżały – w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.

Pociągi metra, w dni powszednie rano i po południu, będą kursowały na pierwszej linii co 2 minuty i 50 sekund, a na drugiej co 3 minuty i 30 sekund.

W rozkładach jazdy pojawią się nowe linie i trasy! Jakie zmiany czekają pasażerów komunikacji miejskiej?

Od 24 czerwca (sobota) na ulice wyjedzie nowa linia wakacyjna – 429. Połączy Kabaty i Powsin (Ogród Botaniczny PAN). Będzie kursować w weekendy i święta, co 30 minut, w godzinach od 10 do 18.

Od 26 czerwca (poniedziałek) autobusy linii 208 będą jeździć również w drugim kierunku na trasie: Bitwy Warszawskiej 1920 – Aleje Jerozolimskie – Włodarzewska – Harfowa – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920.

Linia autobusowa414 zamiast na Szczęśliwice, pojedzie ul. Grójecką do pętli Instalatorów. Również linia 517 zmieni trasę – autobusy z ronda Dmowskiego pojadą Alejami Jerozolimskimi do Nowego Światu i następnie ul. Książęcą w kierunku Torwaru.