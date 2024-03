Tłum biegaczy opanował stolicę. Znamy zwycięzców 18. Półmaratonu Warszawskiego!

W tych przypadkach nawet dziecko nie dostanie rozgrzeszenia. Lepiej to wiedzieć przed Pierwszą Komunią Świętą

18. Półmaraton Warszawski. Znamy zwycięzców!

W niedzielę, 24 marca, odbył się 18. Półmaraton Warszawski. Po 10 latach start półmaratonu powrócił na most Poniatowskiego. Meta zaś zlokalizowana była na błoniach PGE Narodowego.

Tłum biegaczy miał do pokonania 21 km trasy: most Poniatowskiego (jezdnia płn.) – Al. Jerozolimskie (jezdnia płn.) – Marszałkowska (jezdnia wsch.) – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska – Muranowska (jezdnia płn.) – Andersa (jezdnia wsch.) – Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza (jezdnia wsch.) – Rudzka – Lektykarska – Podleśna (jezdnia płn.) – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) – Krajewskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Słomińskiego (jezdnia płd.) – most Gdański (jezdnia płd.) – Starzyńskiego (jezdnia płd.) – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska – Zamoyskiego – Sokola – błonia Stadionu PGE Narodowego.

Kto wygrał 18. Półmaraton Warszawski? Oto zwycięzcy!

KOBIETY

1. Fabienne Koenigstein (Niemcy) 1:09.32

2. Domenika Mayer (Niemcy) 1:09.46

3. Marina Nemczenko (Ukraina) 1:11.13

...

6. Monika Jackiewicz (Polska) 1:12.05

7. Sabina Jarząbek (Polska) 1:12.42

9. Anna Bańkowska (Polska) 1:13.17

MĘŻCZYŹNI

1. Dorian Boulvin (Belgia) 1:01.58

2. Mateusz Kaczor (Polska) 1:02.06

3. Polat Kemboi Alikan (Turcja) 1:02.10

...

6. Andrzej Rogiewicz (Polska) 1:03.46

7. Kamil Karbowiak (Polska) 1:03.47

Warto wspomnieć, że Mateusz Kaczor co prawda był wolniejszy o osiem sekund od Belga, ale uzyskał rekord życiowy, będący zarazem czwartym wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki!

Co więcej, podczas 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego odbyły się 33. Mistrzostwa Polski w półmaratonie, organizowane pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To zwycięzcy:

KOBIETY

1. Monika Jackiewicz 1:12.05

2. Sabina Jarząbek 1:12.42

3. Anna Bańkowska 1:13.17

MĘŻCZYŹNI

1. Mateusz Kaczor 1:02.06

2. Andrzej Rogiewicz 1:03.46

3. Kamil Karbowiak 1:03.47

Dodatkowo, o godz. 9:30 wystartował towarzyszący bieg na 5 km. Zwyciężyli w nim Bartosz Jarczok z czasem 14.37 oraz Martyna Masłowska z czasem 16.35.

