To pierwsza taka Żabka w Polsce! Będzie niczym McDonald's

Żabka Drive w Piasecznie. Kiedy otwarcie?

Już pod koniec 2022 roku sieć sklepów Żabka informowała, że pracuje nad nową formułą. W czwartek,5 października, podczas wydarzenia organizowanego z okazji 25-lecia działalności sieci, Żabka ogłosiła start nowego formatu sklepów w Polsce.

Pierwsza Żabka Drive powstała w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d tuż przy drodze krajowej numer 79 (przy wylotówce z Warszawy). Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, otwarcie zaplanowane jest na sobotę, 28 października.

Czym jest Żabka Drive?

Żabka Drive stworzona została z myślą o zmotoryzowanych klientach i będzie działała na podobnych zasadach, co znany na całym świecie McDrive. - Zakupy ze strefy Żabka Café będzie można robić bez wysiadania z samochodu - to kolejny wymiar bliskości Żabki. Nowy koncept będzie dostosowany zarówno do potrzeb podróżnych, jak i stałych klientów, którzy np. jadąc do pracy będą mogli skorzystać z rozszerzonej oferty gastronomicznej. We wnętrzu sklepu wydzielono także strefę ze stolikami, w której klienci będą mogli zjeść posiłek, odpocząć w trakcie podróży, podładować telefon - przekazała sieć Żabka w cytowanym przez Wirtualne Media komunikacie.

Jak będzie działała Żabka Drive? Bardzo prosto! Kierowca najpierw będzie podjeżdżał autem na pierwsze, wyznaczone stanowisko z ekranem do wyboru produktów. Tam złoży zamówienie. Następnie podjedzie pod kolejne okienko, gdzie zapłaci i odbierze zamówione produkty.