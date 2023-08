Tragiczny finał poszukiwań 42-letniej Agaty. Bliscy żyli nadzieją do końca

Dziewięć trumien przed ołtarzem. Przejmujący pogrzeb, łzy same płyną do oczu

Zaginiona Agata nie żyje

Niedawno pisaliśmy, że trwają intensywne poszukiwania 42-letniej Agaty, mieszkanki Mostówki. Kobieta we wtorek, 1 sierpnia, około godz. 20 wyszła z domu na spacer do lasu i nie wróciła. 42-latka nie zabrała ze sobą telefonu komórkowego i od tamtej pory bliscy nie mieli z nią kontaktu. Kobieta ubrana była w płaszcz do kolan koloru jasnego, polar koloru czerwonego, spodnie jeansowe koloru jasnoniebieskiego oraz buty sportowe koloru białego.

W działania poszukiwacze zaginionej 42-latki zaangażowane był najnowocześniejszy sprzęt, w tym drony, a także pies tropiący.

Niestety, w piątkowe popołudnie (4 sierpnia) wyszkowska policja przekazała tragiczne wieści. Zaginiona kobieta nie żyje. "Ciało kobiety zostało dziś odnalezione przez policjantów z Posterunku Policji w Zabrodziu oraz strażaków około godziny 14.45 na jednej z łąk w Mostówce" - przekazali mundurowi.

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci kobiety. Ciało 42-latki zostało zabezpieczone w prosektorium. Jak podała wyszkowska policja, będzie wykonana sekcja zwłok, która wyjaśni przyczynę śmierci mieszkanki Mostówki.