Wielka wyprzedaż w uwielbianym przez Polaków sklepie. Zamykają wszystkie placówki. „Dziękujemy”

CO SIĘ STAŁO?

Po 18 latach obecności na polskim rynku marka The Body Shop ogłosiła zamknięcie wszystkich swoich sklepów w Polsce. Ostatnim dniem działalności będzie 22 lutego 2025 roku, jednak większość sklepów zakończy funkcjonowanie już 26 stycznia. Tego samego dnia przestanie działać również sklep internetowy thebodyshop.pl oraz program lojalnościowy Love Your Body Club.

Obecnie trwa wyprzedaż kosmetyków, podczas której klienci mogą kupić produkty z rabatami sięgającymi 70 proc. Karty podarunkowe można realizować do 22 lutego 2025 roku, natomiast punkty zgromadzone w programie lojalnościowym można wykorzystać do 26 stycznia.

Zamknięcie The Body Shop w Polsce to część większej restrukturyzacji marki, która po przejęciu przez AURELIUS Group w 2023 roku zmaga się z problemami finansowymi. Wcześniej zamknięto już część sklepów w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Klienci nie kryją rozczarowania i żalu. Pod postami marki pojawiło się wiele komentarzy wyrażających smutek i nostalgię. Wśród nich można znaleźć wpisy osób, które od lat kupowały masła do ciała i żele pod prysznic tej marki. Wielu komentujących podkreśla, że jakość produktów spadła w ostatnich latach, co mogło przyczynić się do problemów finansowych sieci.

The Body Shop to marka z bogatą historią – jej początki sięgają 1976 roku, kiedy Anita Roddick otworzyła pierwszy sklep w Brighton w Wielkiej Brytanii. Filozofia firmy opierała się na etycznym podejściu do biznesu, walce o sprawiedliwość społeczną oraz stosowaniu naturalnych składników w kosmetykach. Niestety, mimo tej idei, marka nie zdołała utrzymać się na polskim rynku.

Ostatnie działające sklepy w Polsce znajdują się w Warszawie – w centrach handlowych Westfield Arkadia, Westfield Mokotów i Złote Tarasy. Będą otwarte do 22 lutego 2025 roku. Natomiast sprzedaż w innych lokalizacjach, takich jak Galeria Krakowska, CH Serenada, Silesia City Center czy Forum Gdańsk, zakończy się już 26 stycznia.

Gigantyczny nowy park w Warszawie. Promenada, fontanna i ogród deszczowy