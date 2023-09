Ranking dzielnic w Warszawie. Wiemy, gdzie żyją najszczęśliwsi mieszkańcy!

Co wpływa na satysfakcje z życia w stolicy?

Mieszkańcy prawie wszystkich dzielnic Warszawy czują się szczęśliwsi we własnych okolicach niż ogólnie w mieście. Jedyne wyjątki to Wola i Praga Północ. Najczęściej wymieniane elementy, które mają wpływ na poczucie szczęścia, które jest związane z życiem w Warszawie to: dobre warunki komunikacyjne i szybkość dojazdu wszędzie, dostępność sklepów, rozrywki i atrakcji kulturalnych. - Na poczucie szczęścia w Warszawie pozytywnie wpływają przede wszystkim dobre warunki komunikacyjne i szybkość dojazdu. Czynnik ten szczególnie często podkreślają mieszkańcy w wieku 18–35 lat. W dalszej kolejności ze szczęściem pozytywnie koreluje dostępność sklepów, rozrywki i atrakcji kulturalnych. Po 60. roku życia roku życia jednym z ważniejszych aspektów budujących szczęście jest także dostęp do opieki zdrowotnej - możemy przeczytać w raporcie.

Wyprowadzki z Warszawy

Ze względu na ceny mieszkań i domów w Warszawie oraz fakt, że stolica jest ruchliwym i głośnym miastem. Polacy z tego powodu coraz częściej szukają innych miejsc do mieszkania. Zazwyczaj są to mniejsze miejscowości, które są gdzieś pod Warszawą, skąd łatwo będzie można się do niej dostać. Najczęstszymi miejscami, gdzie ludzie się przeprowadzają to: Piaseczno, Łomianki, Lesznowola i Otwock.

