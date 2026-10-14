W centrum Warszawy rozbłyśnie nowa atrakcja reagująca na ruch spacerowiczów

Bajkowa przestrzeń w centrum Warszawy

Nowa atrakcja została zlokalizowana w rejonie parkowej fontanny oraz okolicznych alejek. Głównym motywem przewodnim całej instalacji stała się przyroda, a kolorowe światła doświetlą nie tylko drzewa i zieleń, ale też nawierzchnię ścieżek. W przestrzeni parku pojawiły się wyjątkowe dekoracje:

10 efektownych dmuchawców ,

, 10 świecących kwiatów ,

, 18 podświetlanych motyli ,

, co najmniej 6 przewieszek świetlnych nad alejką wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.

Całość została starannie wkomponowana w istniejący układ parku, aby stworzyć spójną scenografię. Park Świętokrzyski ma pełnić funkcję łącznika spacerowego pomiędzy ulicą Świętokrzyską a Placem Centralnym.

Interaktywne projekcje sterowane ruchem

Kluczowym elementem nowej aranżacji są dwie dynamiczne projekcje. Pierwsza z nich objęła przestrzeń wokół fontanny, natomiast druga zamieniła 50-metrowy odcinek alejki w interaktywną strefę światła. Na nawierzchni wyświetlane będą ruchome obrazy związane z roślinami i zwierzętami.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników ruchu obraz będzie na bieżąco reagował na obecność pieszych. Przechodnie własnymi krokami będą mogli wzbudzać i zmieniać świetlne motywy. Pojedyncza animacja potrwa około trzech minut i będzie odtwarzana w pętli z płynnymi przejściami. Projekcje będą modyfikowane wraz ze zmianą pór roku, co zapewni różnorodność pokazów przez cały rok.

Zdjęcie z Pałacem Kultury w tle

Dopełnieniem całej przestrzeni jest podświetlana fotoramka przygotowana z myślą o pamiątkowych fotografiach. Ustawiono ją przed fontanną od strony ulicy Świętokrzyskiej, co pozwala na kadrowanie zdjęć z widokiem na Pałac Kultury i Nauki. W przyszłości ta konkretna instalacja ma trafić na Plac Centralny.

Pierwsza odsłona świetlnego ogrodu rusza tuż po zmroku i stanie się stałym punktem spacerów dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających centrum stolicy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe