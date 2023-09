Gigantyczne osiedla na Pradze. Będzie wielkości małego miasta

Co za bestialstwo!

Od dawna wiadomo było, że w miejscu dawnej fabryki samochodów FSO na Żeraniu, przy ul. Jagiellońskiej 88, powstanie osiedle mieszkaniowe. Teraz wiemy jednak, jak gigantyczna to będzie inwestycja. Deweloper, który za nią odpowiada, to firma OKAM. W środę, 13 września, w mediach społecznościowych poinformowała o postępach w sprawie FSO Park. Jak dowiadujemy się z zamieszczonego posta, na terenie pofabrycznym ma powstać 12 tysięcy nowych mieszkań, w których będzie mogło zamieszkać do 19 tysięcy osób. Oprócz tego powstanie szkoła dla 650 uczniów.

Warszawa. Nowe osiedle na Pradze powstanie szybciej niż metro?

Deweloper podał też termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac. - Rozpoczęcie prac w ramach I etapu planowane jest na początek 2025 roku. Realizacja całego projektu potrwa ok. 25 lat. - czytamy w komunikacie. Osiedle ma zostać więc ukończone w podobny terminie, co ostatnia z planowanych 5 linii metra w Warszawie.