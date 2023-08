Warszawa. Zboczeniec onanizował się na oczach młodej kobiety. Jest nagranie

Jak informuje policja, do zdarzenia miało dojść 8 lipca na przystanku autobusowym Toruńska 06 przy trasie S8 w Warszawie. - Mężczyzna, którego wizerunek publikujemy prezentował treści pornograficzne młodej kobiecie. Zdarzenie to miało miejsce na przystanku autobusowym "Toruńska 06" w Warszawie, w dniu 08.07.2023 r. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje o nim skontaktuj się z Dyżurnym Komisariatu Policji Warszawa Targówek w siedzibie jednostki przy ul. Chodeckiej 3/5, pod numerem tel. 47 723 81 71 lub policjantem z Wydziału Kryminalnego prowadzącego tę sprawę, tel. 47 723 81 52. Zachęcamy również do kontaktu z policjantami mężczyznę widocznego na tym nagraniu – napisała w komunikacie kom. Paulina Onyszko z policji.

Na nagraniu widać mężczyznę, który stojąc na rowerze jest zwrócony w kierunku kamery. Jedną rękę trzyma na kierownicy, a drugą masturbuje się. W tym samym czasie mówi coś w stronę nagrywającej osoby. Na razie nie znamy dalszych szczegółów dotyczących tego zdarzenia.

Robił obrzydliwe rzeczy na oczach młodej kobiety. Policja pokazała nagranie